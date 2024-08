Desde pequeñas, las BlingOne (que significa brillar juntas como una sola) tenían algo en común, ellas sabían que querían ser famosas, el mundo del arte las llamaba y nunca creyeron que su amor por el K-pop y K-dramas las llevaría tan lejos, como aventurarse a un casting entre miles de chicas y viajar al otro lado del mundo. Incluso ya han compartido escenario con sus Idols favoritos, aquellos que veían en la televisión y replicaban sus coreografías.

Kenny, Rubí y Abigail integran 'BlingOne', el grupo coreano formado por peruanas / Foto: Anthony Niño de Guzmán

Para Kenny, líder del grupo, regresar luego de siete meses al Perú se siente raro porque parece que todo hubiese ocurrido en un día. El entrenamiento era muy riguroso allá en Corea pero todo el esfuerzo valió la pena cuando escucharon los gritos y aplausos de los fans coreanos que no iban exactamente a verlas.

“La energía de las personas que estaban ahí nos hizo sentir que estábamos cumpliendo nuestro sueño. Incluso teníamos miedo que apaguen los ‘lightsticks’ como se ve en TikTok como una forma de rechazo pero no, nos animaron y dijeron cosas bonitas. Agradecemos mucho eso”, narra la líder de BlingOne.

Abigail nos cuenta que el día de su debut no podía entender cómo es que se estaban presentando con artistas tan grandes que siempre ha admirado. “Estaba cerca de personas que he visto en la televisión, que se esfuerzan mucho, de empresas muy grandes. En ese primer show me di cuenta que esto es realmente lo que quiero hacer, nos recibieron de la mejor manera”, explica con mucha emoción.

Una cultura diferente

Si bien conocían un poco de la cultura asiática mediante las experiencias de sus grupos favoritos o los K-dramas que veían, para Kenny, Rubí y Abigail fue algo totalmente nuevo llegar a Corea ya que el choque cultural las hizo cuestionar por momentos su decisión de formarse como idol.

Rubí nos cuenta que allá en Corea no puedes responder de manera negativa a un superior (una persona mayor) ya que siempre tienen la razón. “Por mi crianza, mi forma de ser y la cultura que tenemos en el Perú, cuando algo no me parece o quiero decir mi opinión siempre empezaba mis frases con “con todo respeto pero a mí me parece…” y allá no se puede, porque lo toman como que eres una persona muy respondona o algo así. Tuve que abstenerme porque tenía que adaptarme”, relata.

En el caso de Kenny, ella nos cuenta que fue aún más complicado, dado que ella es la líder del grupo, tenía que ser la voz de Abigail y Rubí, pero eso hacía que se metiera en problemas por defender lo que ellas creían. “Eso es algo que nos chocó a todas, en especial a mi porque siempre he sido alguien que dice lo que no le gusta, lo que piensa. He crecido con la idea de que tengo que hacerme respetar porque soy mujer y estamos muy predispuestas al peligro de las calles” , narra.

Mientras que Abigail explica que ella tuvo muchos subes y bajas en su estadía en Corea porque los entrenamientos son muy estrictos y al sentir que era la que menos experiencia tenía, se frustraba con ello. “Había muchas chicas talentosas a mi alrededor, fue una frustración conmigo misma porque sentía que no aprendía rápido, yo me quería regresar pero los mensajes de mi familia pidiendo que no me rindiera me ayudaron mucho”, dice entre lágrimas.

Las 'BlingOne' viajaron a Corea del Sur luego de participar en las audiciones de “Click the Star”, producido por World K-Pop Center. / Foto: Anthony Niño de Guzmán

Su acercamiento al K-Pop

A los 11 años, Kenny conoció el K-Pop con el grupo T-ARA, recuerda que los primeros videos que vio de ellas su gran presencia en el escenario la dejaron asombrada. “Me gustaba mucho cómo hacían fusión con el EDM, a mi me encantaba ese género”, narra.

Mientras que para Rubí, el K-Pop llegó a una edad más temprana, con tan solo 8 años, recuerda que vio el videoclip de SS501, le gustó tanto que la hizo hacer un cover para una actuación del colegio. Desde ahí comenzó su gusto y conoció la historia de grupos como Infinite, Super Junior y Girls Generation.

En el caso de Abigail, su gusto no llegó directamente por la música, sino por la actuación. Ella nos cuenta que su mamá es muy fanática de los K-dramas, entonces veían juntas ‘Boys over flowers’ y ‘Escalera al cielo’, es así como sin querer encontró un video de Girls Generation. “Uno de mis artistas favoritos es Moon Bin de Astro, él me inspira mucho a ser artista porque baila, canta y es demasiado completo en el escenario”, explica.

Durante siete meses, ellas tuvieron un riguroso entrenamiento de canto y baile para poder debutar con su canción 'Kiss & Call' / Foto: Anthony Niño de Guzmán

Lo que se viene para BlingOne

Ellas volvieron al Perú sin esperar tener un club de fans, pero hoy están aquí para promocionar su primer single “Kiss & Call” y disfrutar del apoyo de todos.

Kenny agradece mucho esto y dice que espera volver pronto a Corea para seguir trabajando en su disco y seguir puliéndose como ‘Idol’. A todos sus fans que buscan ser como ellas y tienen el mismo objetivo, les aconseja ser perseverantes y nunca perder el sueño que tienen, siempre luchar por lo que quieren incluso si la oportunidad no se les presenta. “Ustedes vayan detrás de las oportunidades, siempre hay un tiempo para todos”, puntualiza la líder de BlingOne.