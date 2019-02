SJL: sujetos atropellaron a anciano mientras escapaban de la PNP| VIDEO

Cuatro sujetos, que pretendían huir de la Policía, perdieron el control del carro en el que iban, embistieron a un hombre de 78 años y terminaron empotrados contra un poste. Esto ocurrió en el paradero 12 de la avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a la información de América Noticias, los vecinos habían reportado un robo.

Los agentes de la PNP emprendieron la persecución del vehículo en el que fugaban los cuatro presuntos delincuentes. Tras el choque, Ricardo André Ochoa Moscos, quien conducía el auto, fue detenido junto a su primo Juan Carlos Cabrera Ochoa.

“Tengo antecedentes por supuesto hurto. Lo de ahorita es porque estaba borracho”, juró Ricardo Ochoa. Entre tanto, su primo insistió en que no sabía por qué motivo lo detenían. “Yo he estado atrás, durmiendo, me he despertado y me han detenido”, dijo.

El Comandante Pablo Alzamora, jefe del Escuadrón de Emergencia Este 1, informó que el anciano que fue atropellado por Ochoa sufrió serias lesiones, por lo que fue trasladado a un centro médico.

En el auto que los detenidos usaban para escapar se halló la réplica de una pistola, que fuye incautada por la PNP. Los sujetos continúan en la comisaría del sector.