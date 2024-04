“Me intentó matar”, dijo una joven de 19 años que fue atacada por la expareja de su enamorado en San Juan de Miraflores. Producto del violento accionar, la estudiante tiene el rostro desfigurado y casi pierde el ojo.

La víctima estaba descansando en la casa de su enamorado cuando una desesperada mujer ingresó y la agredió con el pico de una botella . Tras esto, huyó del lugar dejando a la adolescente ensangrentada.

“Ella vino a atacarme de la nada con un pico de botella. Me estaba hincando y yo solo me desesperé y me estaba dando mareos por la sangre que había derramado”, señaló a América Noticias.

La presunta agresora, identificada como María Luz Rufino Vargas, también escapó de su vivienda al ver que los policías llegaron a detenerla. Ella se lanzó del tercer piso y ahora está internada en un centro de salud , pues se lesionó las piernas.

San Juan de Miraflores: Joven quedó desfigurada tras ser atacada por expareja de su enamorado

La familia está sumamente preocupada y pide justicia para la joven de 19 años, quien tiene que seguir un largo tratamiento para recuperarse.

Por su parte, se conoció que agentes policiales están resguardando a la agresora en el centro de salud donde está internada a fin de que no vuelva a escapar. La PNP continúa investigando el caso.