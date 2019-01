La Victoria: Presunto extorsionador del alcalde Forsyth tiene más de 10 denuncias

“Yo no soy delincuente, me calumnian, me quitan todo lo que tengo”, aseguraba Elmo Ramos Acosta el pasado 24 de enero, cuando fue capturado por la policía en el cerro San Cosme, en La Victoria.



El Ministerio del Interior aseguró, a través de sus redes sociales, que Ramos es el principal responsable de las amenazas y extorsiones al alcalde de La Victoria, George Forsyth. Además, se le atribuye el cobro de cupos y extorsión en el emporio comercial de Gamarra.

Pero ese no es todo su historial. Además de haber estado preso 10 años por el delito de terrorismo (formó parte del MRTA), Ramos ha acumulado en los últimos veinte años más de diez denuncias en la fiscalía por otros delitos como robo agravado, coacción, usurpación y extorsión.



Su nombre es conocido en La Victoria no solo por ser fundador del supuesto Gremio Resocializador de La Victoria y Alrededores (Greva), sino también por ser sospechoso de dirigir el intento de asesinato contra el gerente municipal de Desarrollo Urbano de La Victoria, Juan Guevara Gonzales, en setiembre del 2013.

En ese año, además, la fiscalía lo incluyó en la denuncia contra los dirigentes de La Parada por instigar los disturbios que dejaron cuatro personas muertas.

En abril del 2014, fue detenido por poseer una pistola parabellum calibre 9 milímetros sin tener licencia para portar armas.

Ramos también ha sido vinculado por la policía a un sindicato de construcción civil de La Victoria. Fue candidato a regidor de ese distrito en el 2010, pero el JNE lo inhabilitó.



Al año siguiente, fue capturado por extorsionar en una obra de construcción civil, pero fue liberado a los pocos días.

—Fue liberado—

El pasado viernes, un día después de haber sido detenido por la policía, Ramos fue nuevamente puesto en libertad. Esto generó la indignación de la policía y del mismo alcalde Forsyth.



Fuentes del Poder Judicial explicaron que Ramos fue liberado, ya que no cuenta con orden de prisión preventiva, detención preliminar o sentencia en su contra. Explicaron que Ramos tenía orden de captura dispuesta por el 14° Juzgado Especializado en lo Penal para que rindiera sus declaraciones instructivas en un proceso iniciado en el 2012.

Ramos es procesado, bajo comparecencia, por el delito de extorsión en grado de tentativa por supuestas amenazas a una constructora.

Intentamos comunicarnos con el alcalde Forsyth para conocer cuál es el estado de la denuncia por extorsión contra Ramos, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.