En conferencia de prensa, las Fuerzas Armadas informaron sobre l saldo dejado tras las protestas y actos vandálicos en el interior del país, desde el miércoles 14 hasta el día de hoy, como resultado de las manifestaciones que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte, adelanto de elecciones y cierre del Congreso de la República.

MIRA AQUÍ | Andahuaylas: atacan comisaría con material explosivo y reportan varios policías heridos

Fue el general Rubén Castañeda Layseca, miembro del Comando Conjunto, encargado de dar cuenta sobre la situación causada por “grupos violentistas”.

Indicó que el número de muertos hasta la fecha es de 20, siendo el día 14 el principal con 19 y el 15 con uno. Sobre el bloqueo de carreteras, indicó que entre el 14 y 15 de diciembre, se registraron 53 bloqueos a nivel nacional. “Está bajando desde el apoyo de las Fuerzas Armadas”, informó.

Al respecto, resaltó que del 16 al 17 de este mes, se han reducido a 23 el número de carreteras bloquedas, específicamente en la zona sur del Perú.

Situación de aeropuertos

Castañeda Layseca indicó que los aeropuertos afectados, el 14 y 15 de diciembre, fueron cinco. Sin embargo, en los días siguientes, el número bajó a cuatro.

Precisó que el aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco reaperturó operaciones para vuelos humanitarios. En tanto, en Arequipa, el Alfredo Rodríguez Ballón volverá a iniciar sus actividades el 19 diciembre.

Luego, el también jefe de inteligencia militar comentó que actualmente no se registran movilizaciones y concentraciones violentas.

LEE MÁS | Protestas en Perú: ministra de Salud confirma 18 fallecidos entre ellos tres menores debido a bloqueos en carreteras

Heridos en Policía Nacional

Por su parte, el general Raúl Enrique Alfaro se pronunció sobre las manifestaciones y el ataque contra los policías en el interior del país.

“Más de 290 policías heridos, 7 policías secuestrados, amenazados, humillados y torturados psicológicamente. No podemos permitir este tipo de violencia”, sostuvo.

Toque de queda en regiones

En medio del estado de emergencia, el Gobierno decretó inmovilización social obligatoria, más conocida como toque de queda, durante 5 días en 15 provincias de 8 regiones del país ante las violentas protestas y enfrentamientos que han dejado más de 7 muertos. Esto pese a que algunos integrantes del Ejecutivo habían descartado esa posibilidad.

MÁS INFORMACIÓN | Los Olivos: Policía Nacional detiene a falsos miembros de las Fuerzas Armadas

Los horarios en los que se aplicará el toque de queda será de 6 p.m. a 4 a.m., de 7 p.m. a 4 a.m. y de 8 p.m. a 4 a.m. en las provincias mencionadas.