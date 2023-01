Un chofer del Corredor Morado fue atacado por un ladrón que se hizo pasar por un pasajero. El hecho ocurrió a las 11 de la mañana, en el cruce de la avenida Santa Rosa y Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

América Noticias informó que Bernardino Quispe, de 62 años, conducía el bus cuando Franz Cabrera Mariños, de 39 años, bajó raudamente y se llevó una bolsa con todo el dinero recolectado.

“Tanto pasajero que sube no me percaté. Veo que agarra y se va corriendo. Me detengo y lo persigo, luego lo agarro de su mochila”, contó el sexagenario.

El conductor dijo que Cabrera Mariños lo agredió dos veces en la cabeza con una llave de mecánico.

Serenos fueron alertados y tras capturar al delincuente lo trasladaron a la comisaria de Santa Elizabeth.