Charles Hallenbeck: "La mitad de la flota vehicular de los bomberos supera los 25 años"

La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) es una entidad del Ministerio del Interior creada para adquirir bienes y contratar servicios que requiere el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Charles Hallenbeck, titular de esta entidad, habló con El Comercio sobre los cuestionamientos que los hombres de rojo hacen a su gestión.

VEHÍCULOS

Según un informe del 23 de julio del CGBVP, los bomberos de Lima y Callao tienen el 48% de sus máquinas inoperativas. ¿Esa información es cierta?

El 60% de las 600 unidades de emergencia en Lima y Callao están inoperativas. Los vehículos más nuevos son los camiones contraincendio marca Spartan. Tienen 5 años. [...]Pero de los 1.628 vehículos a nivel nacional, la mitad supera los 25 años de antigüedad. Hay algunos que tienen más de 70 años. Ese es el principal motivo de la inoperatividad. [...] Y el otro problema es que las máquinas son variadas. Tenemos 80 marcas distintas. Históricamente los bomberos han gestionado vehículos de Francia, Alemania y de distintas partes de EE.UU. y son antiguos.

Lo que pasa es que en dos años (tiempo que funciona la INBP) no se les ha comprado unidades...

Este año estamos comprando unos cuántos vehículos: 11 ambulancias y 40 camionetas de rescate. Todo está en relación con el presupuesto asignado.

¿Cuarenta (40) vehículos en dos años no le parece muy poco?

Por supuesto, pero yo no estaba el 2018 y el presupuesto no lo puedo hacer crecer si no muestro una ejecución decente. Una autobomba puede costar hasta 2 millones de dólares. Cuando se vio las necesidades de los bomberos, decidimos comprar ambulancias y vehículos para repartir a nivel nacional porque de lo contrario solo iba a alcanzar para tres vehículos contraincendios. Por eso se compraron estos vehículos de primera respuesta.

¿Pero son camionetas que los bomberos no quieren recibir?

Son dos o tres personas. Los vehículos están completamente implementados. Tienen herramientas, camillas, cuerdas. Cualquier bombero a nivel nacional las quisiera.

Camionetas de rescate adquiridas por la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú

¿Por qué se compraron estas camionetas si los bomberos no las habían requerido?

No fue un requerimiento para comprar una camioneta, pero sí de cuerdas, herramientas, estabilizadores, etc...

¿Qué pasa si los bomberos no aceptan las camionetas? ¿Legalmente pueden negarse a recibirlas?

No pueden hacerlo legalmente. Los bomberos necesitan herramientas. Algunos cuantos dirán eso (que no las van a recibir) porque tienen miedo de que los boten. Es un pequeño impasse político.

¿Qué han hecho para superar el problema de los vehículos malogrados ?

En el Estado se tienen que hacer procesos para reparar vehículos. Pero no existían contratos para mantenimiento. Estamos varios meses tratando de sacar un proceso por S/ 6 millones para reparar las máquinas durante dos años. Pero los postores, que son los talleres grandes, mandan observaciones. Cuando salga el proceso, esto va a cubrirnos por dos años el mantenimiento de las ambulancias, autobombas, etc.

Hay un proceso con la empresa Zemp Fire & Rescue por S/2.2 millones. Se hizo también una contratación directa ¿Por qué?

Porque ellos son los representantes de la marca Spartan.Todo viene ligado a la garantía que tienen [estos vehículos adquiridos en el 2014]. Si no era con ellos, se caía la garantía.

¿Cómo marcha ese contrato?

De las 70 unidades, solo falta hacer mantenimiento a una. Es de una compañía de Cusco. El resto está operativo al 100% .

Esta semana estuve en la compañía de Villa El Salvador y la máquina Spartan seguía en el taller

Hay dos que han sufrido choques. Es un tema judicial, por la garantía. El costo lo tiene que cubrir la empresa que incurrió en el accidente, que es de transporte público. Todas las demás máquinas están operativas.

Entonces, ¿por qué los bomberos se quejan por la falta de unidades operativas y de que la INBP no les resuelve los problemas?

En una compañía de bomberos puede haber varios vehículos. De cinco, la mayoría tiene de 25 años a más. De estos hemos arreglando algunos vehículos, pero no más porque contraloría nos exige que estén dentro de un contrato, sino incurrimos en fraccionamiento.

¿Cómo así?

O sea, no podemos sacar un contrato para cada vehículo.

Si han dado mantenimiento a 70 máquinas, significa que hay unas 500 en Lima y Callao que no se han reparado.

Hemos reparado algunas. La idea es que el contrato del que hablábamos por S/6 mlls pueda atender esos vehículos. El contrato es por dos años. Apenas se firme y haya ganador, se van a reparar 300 unidades ya identificadas. Con eso se saldará una parte importante de los vehículos inoperativos. El proceso está lanzado.

Bomberos de Villa El Salvador tienen problemas con sus unidades de emergencia (El Comercio/Lino Chipana)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

¿Los bomberos estarán mejor equipados este año?

La brecha es de 25 a 30 años, y no tiene que ver solo con el parque automotor. El problema es también con los edificios, con las herramientas, hasta con sus camas. Todo está mal. ¿Cómo vamos a corregirlo? Primero como institución vamos a mostrar que lo poco que tenemos vamos a ejecutarlo. El presupuesto [de los bomberos] debería ser alrededor de S/ 1.700 millones. El de la PNP es casi S/ 10 mil millones. Desde hace 20 años, como los bomberos no ejecutaban bien su presupuesto, han estado mal constantemente.

Pero esa mala ejecución alcanza a la INBP. El 2018 se gastó S/45 millones de S/100 millones. Y este año apenas van en el 27% y vamos a mitad de año.

Yo soy intendente desde la última semana de noviembre del 2018. El año pasado, al ser esta una institución nueva, hubo una pelea frontal entre el ex intendente y la comandancia general de bomberos.

Que es lo que también está pasando hoy en esta gestión o ¿me equivoco?

Más o menos, solo que el exintendente pese a ser brigadier general y tener conocimientos se cansó.

¿Haber ejecutado a la fecha el 27% de su presupuesto no es poco?

Cuando entreguemos las 40 camionetas recién subirá nuestra ejecución. Con los contratos que hemos hecho, en realidad, estamos en 63% de ejecución presupuestal. Para finalizar el año deberíamos llegar al 87%.

¿Los 120 millones ya los tienen comprometidos?

Sí, la certificación es de S/104 millones.

¿De los S/120 millones cuánto se destina a sueldos?

Son S/24 millones para las planillas, incluyendo choferes y operadores rentados para las compañías.

CORRUPCIÓN

¿Le preocupa los actos de corrupción denunciados dentro de la INBP?

Sí, por supuesto, porque esta es una institución que sigue siendo bastante antigua y no tenemos el control absoluto. Pero mientras nosotros podamos demostrar transparencia, la gente se va a alinear. Es un proceso.

Se denunció la contratación de trabajadores fantasmas en varias gerencias de la INBP

Sí, a mí también me asustó. Se hizo la investigación, y la gente sí existe, está trabajando, existe la documentación. Así como esa denuncia llegan muchas y la primera respuesta es asustarnos. Luego nos damos cuenta de que existe documentación.

¿Han detectado algún acto de corrupción?

Felizmente no hemos encontrado nada. Pero, en la medida en que van llegando las denuncias o los rumores, vamos investigando. Preocupa porque es presupuesto público, el presupuesto de todos.

COMPRAS DIRECTAS

La compra de las 40 camionetas por S/15 millones ha sido cuestionada por ser una contratación directa

El proceso normal podría demorar seis meses o más. Hay procesos con el Ministerio del Interior que están demorando más de un año. Se hizo un sondeo de mercado, cotizaciones y se hizo esta compra.​

¿Por qué se compró directamente a Automotriz Incamotors?

Tiene que ver con el muestreo. No sé por qué ganaron ellos.

¿Conoce a los dueños de Automotriz Incamotors?

No creo que los conozca, pero Arequipa es una ciudad pequeña...

Otra empresa que ha sido contratada de forma directa es Firemed SAC, cuestionada por vender a los bomberos equipos de respiración que no sirven para combatir incendios.

​​Según la Ley de Contrataciones, tenemos la causal de proveedor único. Es el tema de marca exclusiva.

¿Es la única empresa que tiene talleres para reparar EPRAS de Scott?

Se llama exclusiva porque tiene la patente.

¿No están abusando de la contratación directa?

Mientras tengamos la documentación transparente no hay problema. Sí es un riesgo, en el sentido de que si no nos guiamos por las normas.