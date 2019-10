Desde patrulleros Chevrolet de fabricación brasileña, camionetas de la industria japonesa como las Nissan Pathfinder o las Toyota Land Cruiser, hasta las coreanas Hyundai Santa Fe 2013 o Ssan Yong. En los últimos 30 años, la flota de vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha ido cambiando de modelo y proveedor, en algunos casos con denuncias de por medio.

Hoy, después de dos años, el Gobierno vuelve a dotar de vehículos a la PNP. Esta vez, se trata de 130 patrulleros alquilados que servirán para reforzar de seguridad en Lima y el Callao. Este es el primer lote de un total de 900 vehículos rentados, de los cuales 700 son autos marca Nissan Versa y 200 son camionetas pick up marca Totoya Hilux que cuentan con GPS y un sistema de telemetría, para el control de combustible y el reporte detallado del recorrido de cada patrullero.

Recuerda las entregas de patrulleros para la policía en los últimos 30 años:

(8/11/1989)

Con el Decreto Supremo 251-89-EF de ese día, se aprueba un endeudamiento externo por 8 millones 80 mil dólares con General Motors de Brasil para comprar 500 automóviles patrulleros y 150 camionetas. Tal presupuesto se amplió mediante el D.S. 287-89-EF del 14 de diciembre de 1989, a 16 millones 89 mil dólares y se dispuso que se aplique a las importaciones el dólar del Mercado Único de Cambios (MUC).

Lima, Década de 1990. Ceremonia de entrega de patrulleros. (Foto: El Comercio) EL COMERCIO

(16/3/1990)

La Asociación de Bancos del Perú dona veinte patrulleros, diez motocicletas y cuatrocientos chalecos antibalas, a la sexagésimo sexta Comandancia de la Policía Nacional. La donación incluye un aporte inicial de 75 mil dólares para la construcción del nuevo local de la mencionada Comandancia.

(Marzo, 1990)

Llegan al Callao patrulleros brasileños para la Policía Nacional. Dos semanas después, empiezan a repartirse a Lima y otras ciudades del interior del país, para mejorar las condiciones de seguridad y prevención en las elecciones generales del 8 de abril de ese año. Quince unidades fueron entregadas a Trujillo y otros diez patrulleros a Chimbote.

Así informó El Comercio sobre una entrega de patrulleros ocurrida en marzo de 1990.

(28/7/1994)

Llegan al Callao los 500 automóviles que el Ministerio del Interior adquirió en mayo último para asignarlos como patrulleros para la Policía Nacional. El Comercio logró conocer que los vehículos llegaron al Terminal Marítimo del Callao a bordo de la embarcación `Ikita', proveniente de Corea, donde se producen y ensamblan los autos `Daewoo', cuya empresa fue la que ganó el concurso público internacional para el abastecimiento de automóviles. Los otros 500 vehículos son camionetas pick up de la firma Nissan Motor del Perú. La adquisición de los autos y camionetas se oficializó el 17 de mayo de 1994, mediante el DS Nº 37-94-PCM.

(6/10/1999)

El Gobierno dispone la compra directa de mil 500 vehículos patrulleros para la PNP, dejando de lado el proceso de licitación pública que estaba en plena marcha, porque, dijeron, se han presentado "defectos formales" que inciden en la demora de la adquisición. La compra directa de los vehículos se hará con un préstamo de The Export-Import Bank of Japan (Eximbank) por US$ 36 millones. Los automóviles y camionetas para la PNP deberán ser japoneses.

(23/11/1999)

El Ministerio del Interior aprueba la adquisición de 1.026 camionetas Nissan modelo Pathfinder y 690 Toyota Land Cruiser para la Policía Nacional del Perú al haber concluido el proceso de adjudicación directa que convocó tras haberse anulado en octubre último la licitación por defectos formales.

Lima, 14 de marzo de 2000. Ceremonia de entrega de patrulleros. Foto: Dante Piaggio / El Comercio DANTE PIAGGIO | EL COMERCIO

(20/1/2001)

En breve ceremonia realizada en la sede del Ministerio del Interior se entregan 48 camionetas de patrullaje al escuadrón Águilas Negras de la PNP para mejorar el resguardo de las sedes bancarias. Los vehículos se entregaron por la Asociación de Bancos y la empresa Daewoo Perú.

(16/12/2005)

Los primeros 50 patrulleros que fueron repotenciados y reparados para la seguridad ciudadana en Lima, son entregados por el ministro del Interior, Rómulo Pizarro, a diversas comisarías de Lima. Posteriormente se harán entregas sucesivas hasta completar una flota de 657 vehículos.

Lima, 14 de marzo de 2000. Ceremonia de entrega de patrulleros. Foto: Roberto Matta / El Comercio ROBERTO MATTA | EL COMERCIO

(24/7/2007)

El consorcio Daewoo International Corporation-Gun Supply International gana el concurso convocado por el Ministerio del Interior para la compra de 698 patrulleros. El monto total que se pagará por los vehículos será de 36 millones de soles.

(23/10/2009)

El general PNP Enrique Medri Gonzales entrega en Arequipa 16 patrulleros nuevos para la Policía de Carreteras.

(12/12/2013)

El director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, presenta 200 nuevos vehículos policiales coreanos Hyundai Santa Fe 2013 que cuentan con información de requisitorias y capacidad de intercomunicación en tiempo real.

(19/5/2014)

El ministro del interior, Walter Albán, entrega 228 nuevos vehículos patrulleros a la Policía Nacional. El lote adquirido está conformado por 146 automóviles Nissan Tiida y 82 camionetas Nissan Navara.

(20/9/2014)

Daniel Urresti presenta 42 patrulleros nuevos y 22 agentes del grupo Terna trasladados desde Lima para las diversas comisarías y dependencias policiales de la región Áncash.

(11/8/2015)

Ollanta Humala y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, presentan 560 motocicletas nuevas que serán utilizadas por la Policía Nacional del Perú para luchar contra la inseguridad.

El 3 de noviembre, el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski y el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, encabezaron hoy la distribución de 610 patrulleros marca SsangYong para la seguridad ciudadana. (Mininter)

(29/12/2015)

Perú y Corea del Sur firman un contrato para la compra de 2.108 patrulleros inteligentes SUV , marca SsanYong, modelo Rexton W RX320 para la Policía Nacional invirtiendo 279 millones de soles.

(14/6/2017)

Carlos Basombrío, ministro del interior, entrega a la Policía Nacional 367 vehículos de patrulla de marca Toyota Hilux 4x4, que serán utilizadas para la protección de carreteras.

