Un estudio realizado por la organización Paremos el acoso callejero, en colaboración con la ONG Plan International Perú, reveló que para el 50,9% de las mujeres encuestadas la problemática del acoso sexual callejero se ha mantenido igual en el país durante la pandemia por el COVID-19; mientras que para el 47,20% “ha aumentado mucho”.

Según el informe técnico “A mí también me acosaron”, realizado por ambas organizaciones, los piropos (48,18%), las miradas lascivas (12,5%) y los tocamientos indebidos (11,36%) fueron las formas de acoso sexual callejero más mencionadas en los testimonios de 440 mujeres de 14 a 24 años de las regiones Lima y Callao, entre setiembre de 2020 y enero de 2021.

El 70,65% de casos reportan que la calle es el sitio donde se da mayormente el acoso sexual, seguido del transporte público, con un 8,35%. Además, el 95,91% de testimonios indican que sufrieron un impacto negativo emocional frente al acoso sexual callejero.

Situación del acoso sexual callejero durante la pandemia. (Foto: Paremos el acoso callejero)

La mayoría de casos de este tipo de violencia de género fueron realizados por desconocidos, por lo que se corrobora la característica particular de que no existe una relación entre el acosador y la acosada.

La ley N°30314 fue promulgada en 2015 para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Sin embargo, en el 97,05% de casos que no denunciaron las razones fueron, en primer lugar, porque no creyeron que las autoridades les harían caso (53,41%), seguido de un 19,55% que no sabía que podía denunciar.

El 97,05% de mujeres que sufrieron de acoso no denunciaron debido a distintos motivos. (Foto: Paremos el acoso callejero)

Además, la organización ‘Paremos el acoso callejero’ resaltó que las adolescentes y jóvenes mujeres “perciben que el acoso callejero limita sus actividades y formas de interactuar en los espacios públicos”, donde el 36,59% se sintió impotente, el 26,59% temerosa y el 19,77% molesta.

Respecto a las personas que sí denunciaron el acoso, el 30,77% dijo que la autoridad cuestionó el comportamiento de la víctima, el 23,08% destacó que no se le reconoció la situación de acoso sexual callejero y otro 23,08% resaltó que la autoridad la ignoró.

-Respuesta a la situación-

El informe “A mí también me acosaron” resalta que aquellas municipalidades que aún no cuentan con algún tipo de procedimiento administrativo para la denuncia y sanción del acoso sexual callejero deben realizarlo con carácter de urgencia.

Asimismo, las municipalidades que tienen el protocolo establecido deben evaluar su utilidad y monitorear constantemente su aplicación. Vale resaltar que, según el informe de la Defensoría del Pueblo en 2019, solo 24 de 43 municipalidades distritales de Lima han aprobado alguna norma que prevenga y sancione el acoso callejero.

Finalmente, se recomienda reforzar los canales de difusión de información respecto este tipo de violencia de género, especialmente para las menores de edad; así como continuar capacitando a la Policía Nacional del Perú (PNP) que atiende estos casos, actualizar un “Registro Policial de Denuncias por Acoso Sexual en Espacios Públicos” y elaborar un protocolo de atención a denuncias por acoso sexual en espacios públicos para las comisarías.

Recomendaciones para actuar frente al acoso sexual callejero que las instituciones deberían tomar en cuenta. (Foto: Paremos el acoso callejero)

El martes 30 de enero, a las 4 p.m., se realizará la presentación del informe final a través de Facebook Live de ambas organizaciones, en el Conversatorio “Oye me están acosando: El acoso callejero hacia adolescentes y jóvenes mujeres en pandemia”.

