“No tenía intención de atropellarla. Al seguir avanzando, no me di cuenta de la oficial de la ATU, y fue el momento que sentí que el carro se elevó. Por instinto seguí avanzando”, declaró José Alberto Bermúdez Gonzales, el chofer que atropelló a la fiscalizadora de ATU y trató de huir de las autoridades a bordo de una combi, el día que fue intervenido por agentes policiales en El Agustino.

“Había dos oficiales del ATU que me estaban interviniendo, los cuales me pidieron documentos, como no tenía licencia de conducir ni documentación legal en el Perú, me asusté. No sabía qué hacer. Se abrió un camino y las personas que estaban alrededor me indicaron que me fuera. Por miedo, me fui”, indicó el extranjero a los agentes policiales, según América Noticias.

Incluso, Bermúdez Gonzales aseguró que, supuestamente, no escuchó nada de lo que ocurría, pues, según dijo, hubiera detenido la combi para ayudar a la inspectora de la ATU.

“Seguí avanzando hasta que la camioneta del serenazgo intentó embestirme varias veces. Yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, hasta que me di cuenta de la magnitud del problema. Reaccioné y decidí pararme en el centro, abrí la puerta y levanté las manos, y dije: ‘voy a colaborar, tengo miedo’”, afirmó.

En el informe periodístico se indicó que Bermúdez señaló a a Policía que llegó al Perú en junio del 2018 en calidad de turista, por lo que su estatus migratorio era irregular. También detalló que ganaba como chofer de transporte público y percibo entre 50 y 100 soles al día. El vivía con su madre, su pareja y un primo.

