En la última sesión del Concejo Metropolitano, del pasado viernes, el regidor opositor Aron Espinoza (Podemos) reclamó por la demora en la entrega de resultados sobre la investigación a Julio Gagó. Consultado al respecto, Espinoza recordó a El Comercio que en mayo hasta querían suspender a Gagó, pero a la fecha todos guardan silencio. “Renovación Popular no quiso que la oposición integre la comisión. Se les cumplió el plazo y se les dio una ampliación, que ya venció hace 30 días. Le pedí al teniente alcalde que se convoque una sesión extraordinaria para debatir el informe, pero no me contestó nada”, expresó el regidor de Podemos.

Pese a que el informe final no aparecía en la agenda, el nombre de Julio Gagó sí figuraba en el punto 2.5 en la sección “Pedidos”. La solicitud del regidor era por una licencia, del 11 al 20 de setiembre, por “motivos personales”. Hasta la fecha, la única sanción que recibió Gagó fue la suspensión de su militancia hasta que concluya la investigación en su contra por un presunto tráfico de influencias.

La investigación contra Gagó surgió tras los videos y audios publicados en el portal digital Wayka.pe. La procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas, y la Procuraduría Pública Municipal denunciaron a Gagó por tráfico de influencias. El regidor en cuestión, sugieren las grabaciones, hizo recoger alimentos donados por la Empresa de Mercados Mayoristas por un camión de una empresa que pertenece a su familia y luego los entregó en Villa María del Triunfo como si los hubiera donado él.

En un audio en particular, además, se escucha a Gagó agradeciéndole a un comerciante las donaciones y preguntándole si se pueden repetir semanalmente, así como discutir las posibilidades de adelantar una reunión entre el donante y el alcalde Rafael López Aliaga.

¿Gagó salvado otra vez?

En mayo pasado, se propuso la suspensión de Gagó en el cargo de regidor, pero la propuesta fue rechazada gracias a los votos de Renovación Popular, el partido que lidera el alcalde Rafael López Aliaga y que tenía a Gagó como principal cabeza del cuerpo de regidores metropolitanos.

Cuatro meses después, no se tiene claridad si finalmente recibirá una sanción respecto al fondo de la denuncia en su contra: el manejo de las donaciones de alimentos con fines proselitistas. Fuentes de Renovación Popular indicaron que el informe concluye en recomendar la vacancia de Julio Gagó, pero los miembros del equipo investigador se negaron a confirmar esta versión. María José Marcet, la regidora de Renovación Popular que encabezó la investigación, solo se limitó a decir que el informe ya fue entregado, pero no conocía fecha exacta sobre cuándo sería debatido en el Concejo Metropolitano. Luis Adriazola, regidor por Alianza para el Progreso, también dijo que están a la espera: “nosotros ya presentamos dentro del plazo nuestro informe. Estamos esperando que puedan agendar para poder debatirlo en el pleno. Justo hoy (viernes) el regidor Aron Espinoza pidió en sesión que pongan en debate ese tema”.

Otras fuentes de Renovación indicaron que se han dado una serie de acercamientos entre miembros del oficialismo municipal con Julio Gagó. Las mismas fuentes ubican al teniente alcalde Renzo Reggiardo como el principal artífice de las conversaciones con el investigado Gagó. ¿Qué buscarían estas conversaciones? Evitar la vacancia de uno de los principales hombres en la campaña electoral de López Aliaga.

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, también estuvo presente en la ceremonia religiosa | Foto: jorge.cerdan/@photo.gec

Disputas por parcelas de poder

En la interna de la bancada celeste, explican que en tema de donaciones se venía dando una pelea interna entre Julio Gagó y Norma Yarrow (si bien renunció a la bancada legislativa, mantiene su cercanía con López Aliaga). La disputa, según las fuentes, radica en los espacios de poder alrededor del alcalde de Lima. “Ahora Renzo Reggiardo está de árbitro en esa disputa”, refirió la fuente .

Este Diario buscó conversar con Gagó y Reggiardo, pero no recibimos respuestas hasta el cierre de este informe.

En el debate de mayo, Gagó intentó incluir a Yarrow en la polémica del manejo de donaciones, a través de unas fotografías. “Un poco más le digo alcaldesa a la congresista (Norma) Yarrow y la gerenta de Desarrollo Social parada como si fuera su empleada”, se quejó Gagó ante el Concejo Metropolitano. Sus acusaciones no pasaron a mayores, y la investigación en su contra acabó en las manos de la regidora María José Marcet Yarrow, hija de la congresista Yarrow.

La relación de Reggiardo y Yarrow es muy cercana. Cuando Yarrow renunció a las filas de Solidaridad Nacional, terminó como segunda en el desaparecido partido de Reggiardo, que llevaba el nombre de Perú Patria Segura. Incluso, Yarrow postuló como su candidata a teniente alcalde en el 2018, la elección donde Reggiardo perdió por no asistir a un debate. Ahora, ambos no tienen un partido formal, pero cuentan con la confianza de Rafael López Aliaga.

Esto ha despertado ciertos celos en la interna de Renovación Popular. “Ellos [Reggiardo y Yarrow] quieren tener el control de la municipalidad, y por eso empujan la candidatura presidencial de López Aliaga, creen que así se va a desgastar. Reggiardo dice abiertamente en la interna que va a ser el próximo alcalde [de Lima]”, aseveró una fuente.

Otras fuentes explican que la gestión de López Aliaga afronta una serie de disputas internas por parcelas de poder. El grupo de regidores, por ejemplo, quieren sacar al gerente general, Óscar Lozan, debido a que lo consideran un aliado de Luis Molina, exalcalde de Miraflores y actual funcionario en Serpar a quien López Aliaga escucha por su experiencia en la gestión municipal.

¿Y qué hace el alcalde ante todas estas disputas? El alcalde Rafael López Aliaga prefiere mantener distancia y dejar que todos resuelvan sus problemas a su manera, según detallaron las fuentes. “En las últimas semanas ha estado dedicado a buscar soluciones al asunto de los peajes”, indicó otra fuente. Este Diario intentó consultar con el alcalde sobre el caso Gagó, pero respondió escuetamente con un “no daré declaraciones”.