Al también excongresista por Fuerza Popular [2011-2016] se le imputa el manejo irregular de donaciones del Gran Mercado Mayorista de Lima (EMMSA) que fueron repartidos a beneficiaros de ollas comunes en la Quebrada de Villa María del Triunfo, en abril pasado. Los audios y videos que sustentan la denuncia fueron divulgados por el medio Wayka. En ellos se escucha a Gagó conversar con un supuesto representante el mercado mayorista para que las donaciones permitan acceder a una reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Los detalles de esta acusación fueron el punto de partida de la sesión extraordinaria que inició a las 5:30 de la tarde de ayer. El 19 de mayo, la Procuraduría Pública Municipal interpuso la denuncia penal por delito de tráfico de influencias [tipificado en el artículo 400° del Código Penal], que se tramita ante la Primera Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima.

Pese a que Gagó ha sido uno de los regidores más cercanos a López Aliaga, la bancada de su partido, de forma unánime, fue la que solicitó la suspensión provisional del regidor por un plazo de “cuatro sesiones ordinarias” y la formación de una comisión investigadora. “Nadie tuvo la gentileza ni siquiera de contestarme el teléfono cuando les llamé”, reclamó el regidor denunciado a su bancada durante uno de los momentos más tensos de la sesión.

Para defenderse, el regidor denunciado recurrió a la crítica contra el medio y aseguró que los audios fueron editados para perjudicarlo. “¿Dónde está la falta grave tipificada [para que me suspendan]?, para eso tiene que haber una ordenanza que se tiene que aprobar. ¿Cuál es la falta grave? […] No existe la denuncia. EMMSA es un simple administrador, el dueño de los alimentos es cada uno de los comerciantes”, dijo y mostró un documento donde un comerciante supuestamente declara que le entregaron la comida sin condicionamiento. “Usted me ha querido ajusticiar”, reclamó al alcalde en referencia a las declaraciones en las que López Aliaga le quita el apoyo.

En contraposición, la regidora Giuliana Calambrogio (Renovación Popular), una de las que votaron a favor de la suspensión, consideró que se necesitaba la medida preventiva porque la “posible falta” había puesto en riesgo los programas que sostienen el programa Hambre Cero. “Están en riesgo 2.300 ollas comunes y casi un cuarto de millón de personas vulnerables que, a través de estos programas, tienen una asegurada comida al día”, dijo.}

El regidor Aaron Espinoza (Podemos Perú) añadió que se requiere una comisión especial que se haga seguimiento a las donaciones de alimentos. “Lamentablemente, a través de las redes sociales, nos enteramos que funcionarios con chaleco de la municipalidad hacen entrega de donaciones en diferentes partes de Lima. No sabemos si son 5, 8 o 20 toneladas”, dijo, pero se negó a suspender a Gagó porque se violaría el debido proceso y porque, en su opinión, los audios de las denuncias fueron manipulados. “No es problema del regidor sino de algunos funcionarios que usan de mala manera las donaciones”, agregó.

Denuncian a funcionarios

Otro incidente se registró cuando el regidor José Luna Morales (Podemos Perú) difundió un audio donde se escucha a una persona que coordina con comerciantes las donaciones de alimentos y una reunión con el alcalde metropolitano. “La corrupción no está supuestamente en un regidor sino en funcionarios que usted [Rafael López Aliaga] ha designado”, dijo. Según el concejal, es una funcionaria de la gerencia de Desarrollo Social. Aquí ocurrió un duro intercambio de palabras con el alcalde:

– Luna Morales: “Han entregado 18 toneladas (de alimentos) a la gerenta de Desarrollo Humano para sacar una cita con usted, eso es tráfico de influencias [...]

– RLA: Denuncie

[Gritos de Julio Gagó y otros regidores]

– RLA: La agenda está programada con tiempo. Pida otra sesión extraordinaria para este tema

- Luna Morales: “A un regidor elegido por uso popular no se le puede retirar con esta agenda. A funcionaria que usted ha puesto, acá están los audios de corrupción tiene el deber moral de sacarla inmediatamente, sí lo puede hacer”

– RLA: Oficie usted, mande la prueba. Ponga su firma y haga la denuncia

– Luna Morales: Qué vergüenza, realmente

– RLA: Es su opinión

[más gritos de distintos regidores]

– RLA: Usted no es fuente de moral

– Luna Morales: Usted tampoco, señor alcalde

Este es el momento del altercado entre Rafael Lopez Aliaga y José Luna. El alcalde conminó al regidor a presentar una denuncia por el audio que presentó sobre una gerenta de Desarrollo Social hablando con comerciantes sobre las donaciones. pic.twitter.com/A4ULhlOCYB — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) May 24, 2023

Las abstención de Podemos Perú fue clave con ello no se llegó a los votos necesarios (24) para la suspensión temporal de Gagó. Lo que sí se aprobó es la conformación de una comisión investigadora y el cambio de comisiones que integraba el excongresista.

Retiran a periodistas

Pese a que se trató de una audiencia pública, el equipo de El Comercio fue retirado de la sala de sesiones ubicada en el Palacio Municipal.

El ingreso de la prensa había sido autorizado desde las 5:50 de la tarde -hora en que llegó el equipo de este Diario-, sin embargo, cuando estaban dentro de la sala, donde ya se estaba presente un grupo de regidores municipales, incluido Gagó, personal de seguridad los sacó sin más explicaciones que la supuesta necesidad de otra autorización.

Dicho retiro contraviene el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, que en su primera parte establece que “las sesiones del concejo municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen”. Sobre la posible vulneración del honor, que motivó a que antes de que empiece el debate el regidor Renzo Reggiardo pida que se vote para que la sesión sea reservada, fue el propio Gagó quien enfatizó en que quería una audiencia abierta.

“Va a ser grabado y va a ser público”, agregó el alcalde López Aliaga. Aun así, no se permitió el regreso del equipo de El Comercio. Recién a las 5:50 p.m., ya con la asamblea iniciada, una representante del área de prensa de la comuna metropolitana argumentó que el retiro se debía a que “se había excedido el aforo”. El video de la transmisión a través de Facebook muestra, sin embargo, que había espacio suficiente e incluso sillas vacías.