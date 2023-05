El Concejo Metropolitano de Lima sesionará de manera extraordinaria mañana con tres puntos en agenda referidos a un mismo caso: el regidor Julio Gagó (Renovación Popular). El primer punto plantea su suspensión, el segundo, la creación de una comisión investigadora, y el tercero, la modificación de sus cargos en las comisiones municipales. Los pedidos de sanción e investigación provienen de su mismo partido, el que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

En casi todas las sesiones del concejo, Julio Gagó era el primer regidor oficialista en tomar la palabra en los debates. Era ubicado como uno de los más experimentados -fue excongresista- y era reconocido como uno de los hombres de confianza del alcalde López Aliaga. ¿Por qué entonces el oficialismo ha decidido bajarle el dedo tras apenas cinco meses de gestión? La razón se encuentra en el audio y videos publicados en el portal digital Wayka.pe, donde se involucra a Gagó en manejos irregulares de las donaciones de alimentos.

Los votos Gagó en su hora cero -Se requiere la mayoría simple del Concejo Metropolitano para suspender a un regidor. -El oficialismo tiene 20 votos (sin contar a Julio Gago) de los 39 asientos en el concejo. -Gago puede apelar a la suspensión y esta será resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones.

Los videos muestran a un camión de Jaamsa, de propiedad de la familia Gagó, recogiendo alimentos al frente del Gran Mercado Mayorista de Lima de los comerciantes de la Empresa de Mercados Mayoristas (Emmsa), una empresa municipal de derecho privado y con acciones de propiedad directa de la Municipalidad de Lima. Horas después, Gagó entregó las donaciones de alimentos en Villa María del Triunfo.

Mientras, en el audio, se escucha a Gagó agradeciendo las donaciones a un comerciante. El regidor primero pregunta si es posible que el acto -la entrega de alimentos- se puede repetir semanalmente, a lo que su interlocutor le responde negativamente, y replica que podría darse cada dos o tres semanas. Luego de eso, hablan sobre “acelerar la reunión con el alcalde” y sobre una “carta de reconocimiento” de parte de Emmsa a favor de los comerciantes.

Con todo este material publicado, la Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción, Yudith Villegas, denunció al regidor Gagó ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. El delito imputado es contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado. Por el mismo delito, Gagó ha sido denunciado por la Procuraduría Pública Municipal, quien tiene a Diógenes Del Castillo como encargado.

Cadena de donaciones

Este Diario intentó comunicarse con Gagó a lo largo de todo el lunes, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, sin éxito alguno. A través de la Municipalidad de Lima también intentamos comunicarnos con Emmsa. Quien sí nos contestó fue el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien no presentó reparos en hablar sobre el caso de su regidor, y el delito en el que estaría involucrado.

“Ha sido denunciado por dos procuradurías, por tráfico de influencias en dos distintas (procuradurías). El caso va a ser derivado también al Jurado Nacional de Elecciones y toca evaluar su caso en el concejo. Yo he propuesto (las acciones), no puede estar una persona investigada ejerciendo funciones. Para mí es grave”, dijo a El Comercio.

López Aliaga reconoció que Gagó intentó contactarlo en dos oportunidades por WhatsApp, tras la denuncia. Sin embargo, el alcalde decidió no responderle. “No puedo hablar con una persona que está en investigación (…) No puedes romper la cadena de control y menos sacar en Facebook que es tu donación. Tráfico de influencias sí hay, el caso de cohecho, tengo dudas. Este tema perjudica al programa de alimentos que tenemos, nos podrían quitar la ayuda internacional”, alegó el burgomaestre.

En enero, el Concejo Metropolitano aprobó declarar en emergencia alimentaria Lima Metropolitana con el fin de “recibir donaciones de la comunidad internacional, ONG y empresas privadas”. Fuentes que han pertenecido a la cadena de donaciones de alimentos en periodos pasados, explican que, hasta inicios del presente año, esta operación se denominaba “recuperación” y se realizaba de la siguiente manera: los lunes lo realizaban las mismas ollas comunes; y de martes a sábado lo hacía la ONG Banco de Alimentos de Perú.

Los comerciantes del Mercado Mayorista reciben toneladas de alimentos al día, pero al mismo tiempo registran productos golpeados que nadie quiere comprar y otros que están por vencer. Es así que dichos comerciantes donan a la municipalidad cinco toneladas diarias de alimentos.

En la gestión del alcalde López Aliaga ha subido la cantidad a ocho toneladas, según cifras del propio alcalde. El mecanismo también ha cambiado, porque ya no cuentan con la participación del Banco de Alimentos de Perú, y ahora la municipalidad ha tomado control total de la “recuperación”, además de entrar a tallar la ONG Fundación Lima, donde López Aliaga designó a Javier Cipriani como presidente de la Junta de Administración. “El cambio de mecanismo responde a que el alcalde se enteró de que en el Banco de Alimentos tenía participación Salomón Lerner Guitis, el empresario que fue primer ministro del gobierno de Ollanta Humala”, reveló una fuente municipal.

Esto último va de la mano con algunas declaraciones que ha dado López Aliaga en medios de comunicación. “Antes había varias ONG vinculadas a ‘Siomi’ Lerner y otra a la señorita Bazán (…) No había ni convenio firmado. ¿Sabes qué? Lo hemos parado en seco”, aseveró el alcalde en entrevista con el periodista Diego Acuña.

Movidas políticas

El nuevo mecanismo para la recuperación y donación de alimentos ha dado todo el control a los funcionarios municipales. Esto ha ocasionado, según las fuentes municipales, que varios regidores y gerentes vean la cadena como una opción para hacer proselitismo político. Incluso, según las mismas fuentes, se ha empezado a invitar a congresistas allegados a la gestión. Aunque el alcalde alega que existe una cadena de control monitoreada por Naciones Unidas, donde cada paso cuenta con un acta de recepción y entrega de los alimentos.

Para la interna municipal, el caso de Gagó es una muestra de que hay funcionarios que se escapan de dicha cadena de control. Esto viene de la mano con que varios regidores y gerentes vienen buscando posicionarse en las zonas con mayores bolsones electorales con miras a un futuro político. Al respecto, el regidor opositor Aron Espinoza (Podemos) explicó que el concejo metropolitano no ha recibido ningún balance respecto a las donaciones entregadas en el marco de la emergencia alimentaria. “Es importante que este caso se investigue a fondo, por lo que creemos conveniente que se conforme una comisión investigadora para fiscalizar la cadena de control para la donación de alimentos, debido a que no se puede utilizar esto para fines políticos”, afirmó.

Espinoza dijo esperar que en el Concejo Metropolitano dejen a la oposición presidir dicha comisión investigadora, dado a que, por la correlación de fuerzas, han dejado a la oposición fuera de las comisiones importantes impidiendo su labor fiscalizadora.