El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció el último viernes, 5 de mayo, el empadronamiento a colectiveros que circulan por las vías de la capital. En declaraciones a la prensa, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició esta acción en la avenida Arequipa.

“Lo que estamos haciendo y la Policía ya empezó el día de hoy (viernes 5 de mayo) es empadronar, a hacer intervención en toda la avenida Arequipa para empezar, para saber quién realmente es un chofer o un asaltante”, declaró el burgomaestre.

REVISA AQUÍ | Rafael López Aliaga nombra a exministro José Tello gerente del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

López Aliaga explicó que la Municipalidad de Lima adoptó la medida a raíz de la suspensión de las rutas 101 y 107 del corredor amarillo, por parte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el concesionario Perú Bus Internacional S.A.

“No es mi culpa (que empadronar a colectiveros sea peligroso), yo estoy reaccionando ante un problema, el problema es ATU”, señaló.

Sobre armas no letales

Consultado por la decisión del Gobierno de observar la ley que permite a los miembros del serenazgo usar armas no letales durante su servicio, para ayudar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, el alcalde capitalino dijo que ello le “da igual, porque esa no es la solución”.

“Tiene que ir siempre un policía y un sereno. No vamos a exponer a un sereno más. Realmente me da igual (la observación a la ley) porque esa no es la solución. Ya lo he planteado, armas no letales, no voy a exponer a un sereno a que lo maten”, expresó López Aliaga.