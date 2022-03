“Hoy completamos el retorno a clases presenciales al 100 % y logramos ratificar la continuidad del gobierno del pueblo”. Con este mensaje, el ministro de Educación, Rosendo Serna, informó el martes 29 de marzo que se cumplió la meta del regreso a las aulas escolares luego de dos años de educación remota por la pandemia de COVID-19. Aunque fue un mensaje optimista, lo cierto es que no todos los escolares peruanos han retornado a las aulas de forma continua y algunos siguen llevando clases a distancia, con los mismos problemas de conectividad y acceso que la virtualidad implica.

Solo en Lima Metropolitana, un 5.4% de centros educativos públicos mantienen educación a distancia, el 82.2% está en modalidad semipresencial y apenas el 12% cumple con el retorno presencial, según informó a este diario la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

Una supervisión hecha por la Defensoría del Pueblo a 234 instituciones educativas públicas urbanas del país arrojó que apenas el 29,4% de colegios (69) brindan servicio presencial, mientras que el 67,5% (159) mantiene clases semipresenciales. Además, estudiantes de seis colegios siguen con clases a distancia por problemas de infraestructura (en Madre de Dios, Lima, Piura, Moquegua y La Libertad). Uno de ellos es la I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres de El Agustino, que no abre sus puertas porque aún está en construcción el cerco. También está la I.E. 15177 José Olaya Balandria de Piura, cuyo cerco colapsó, o la I.E 296 Las Palmeras de Madre de Dios que no cuenta con las condiciones necesarias para iniciar clases.

Para Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, que la mayor parte de los colegios se encuentren en modalidad semipresencial contradice la propia política del gobierno sobre el año escolar 2022. “La disposición del Minedu era que se iba a hacer preponderando las clases presenciales. Eso quiere decir que la regla debe ser la presencialidad y la excepción la semipresencialidad, pero no es lo que ocurre”, opinó a este Diario.

Eso sin contar que de los colegios evaluados, 40 no habían recibido los materiales educativos del Minedu y 127 los recibieron incompletos o insuficientes.

Aunque la evaluación de la Defensoría se circunscribe a 234 colegios públicos, el secretario general de Sutep, Lucio Castro, calcula que en todo el país la situación es similar.

“Lo que ha dicho el ministro – regreso al 100% de colegios – no es exacto y no se condice con la realidad. Estimamos que el 70% de instituciones sigue trabajando en la modalidad de semipresencialidad y eso tiene que ver con problemas de infraestructura, que hemos advertido meses atrás y que ha sido desatendido por el gobierno”, dice a El Comercio. De acuerdo con Castro, Sutep ha solicitado reuniones con el gobierno para explicar la situación de las escuelas, pero no han sido recibidos todavía.

“Se nos va de las manos la infraestructura y las herramientas tecnológicas que ahora, en atención a la pandemia, necesitamos que sean idóneas. Eso debe ir de la mano con el soporte emocional a alumnos, padres de familia y docentes. De eso, el Estado poco desarrolla. No es nada ventajoso para nosotros tener un presidente maestro que al final nos hace quedar mal por los errores que comete”, añadió.

Brechas educativas

Si bien el retorno a clases, incluso por días, ha significado un avance respecto a los dos años previos de virtualidad, la docente e investigadora Norma Correa, del colectivo Volvamos a Clases Perú, advierte que el riesgo de mantener la semipresencialidad sin parámetros definidos es profundizar las brechas de educación.

“No podemos tener un retorno a clases basado en horarios mínimos, que los escolares vayan a hacer Educación Física, recibir una clase o solo a dar exámenes y el resto en casa. La educación remota es una gran interrogante. Aprendo en casa era una situación de emergencia, no se sabe si los docentes seguirán dando clases por WhatsApp, Meet o en qué sistema”, advierte.

Eugenia Fernán-Zegarra añade que el reto de volver a las aulas a tiempo completo debe ir de la mano con la vacunación. Sin embargo, el ritmo de aplicación de vacunas se ha reducido. “Tenemos que ver la experiencia de países como Chile, Colombia y Ecuador que han retornado con aforo completo porque su vacunación de niños es óptima”, señala. Hasta ayer, el 40% de niños de 5 a 11 años no había recibido ninguna dosis y el 64% todavía no completaba la segunda.