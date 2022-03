Conforme a los criterios de Saber más

En febrero del 2021, tras destaparse el caso ‘Vacunagate’, en el que se reveló que a finales del 2020 más de 450 personas recibieron dosis del laboratorio chino Sinopharm, de manera irregular, el Colegio Médico del Perú (CMP) mencionó que afrontarían un proceso disciplinario. El caso debía ser investigado por el Consejo Regional III Lima (CRIII Lima), al ser la jurisdicción donde ocurrió el suceso.

Tras un año de investigaciones, se supo que al menos 10 médicos fueron absueltos como Ciro Maguiña, ex vicedecano, ratificado como Director del Fondo Editorial del CMP; Oswaldo Lazo, designado Asesor del actual Decano Nacional, Raúl Urquizo; Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular; Eduardo Gotuzzo, médico investigador; Claudia Gianoli, gerente de Suiza Lab; y Carlos Castillo Solórzano, exasesor de inmunizaciones del Minsa durante la gestión de Pilar Mazzetti.

Este último fue representante alterno de la exministra, ante la Comisión Multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas. Según el informe realizado por la comisión investigadora liderada por Fernando Carbone, hacía los contactos para ofrecer las vacunas, Castillo Solórzano fue quien realizó contactos para ofrecer las vacunas.









Sanciones que no se hicieron efectivas

Aún falta conocer a qué conclusión llegó el CRIII Lima en los otros casos. Son 115 médicos involucrados. Según explica Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, “el uso de un producto de investigación fuera de un ensayo clínico no está permitido, aún sea para el equipo de investigadores”.

El reglamento del CMP indica que se debe llegar a un acuerdo de sanción y después emitir una resolución para hacerla efectiva. La Unidad de Datos tuvo acceso a un documento enviado el 8 de marzo por Ildauro Aguirre, actual decano del CRIII Lima y por Edmundo Vargas Ladero, secretario, a Yarela Enriquez, secretaria de la gestión anterior. En la carta se detalla que se han detectado 87 expedientes de acuerdos de sanción que nunca tuvieron una resolución y que es responsabilidad de dicha gestión firmarlas. En este grupo se encuentran sanciones para involucrados en corrupción, negligencia, pseudociencia y el Vacunagate. Al menos 10 médicos implicados en este caso tuvieron un acuerdo sin resolución.

Según el Acuerdo N°005-SO, al que se llegó el 2 de diciembre del 2021, Germán Málaga, quien lideró el estudio de Sinopharm, fue suspendido del ejercicio profesional por 12 meses. Sin embargo, dado que no se firmó una resolución, la sanción nunca se hizo efectiva. Lo mismo sucedió con Luis Suárez, exviceministro de Salud Pública, a quien pese a que recibió tres dosis en el Vacunagate y dos en el proceso regular, solo acordaron suspender por dos meses. Del mismo modo, se encuentra el expediente de su esposa, la neuropediatra Inés Caro Kahn, a quien apenas le dieron 15 días de suspensión.

En total, son diez acuerdos de sanción para médicos involucrados en el Vacunagate. Además, de Málaga, Suarez y Kahn figuran acuerdos para Ana Francisca Zuñiga Rivera, Ana Patricia Yolanda Pun Chinarro, Juan Felix Pun Chinarro, Monica Mariella Pun Chinarro, Piero Fernando Larco Castilla y Máximo Manuel Espinoza Silva.

Los otros expedientes pertenecen a médicos acusados por negligencia, corrupción y pseudociencia, como el caso de Francisco Llerena Taco, acusado de no cumplir sus turnos por atender a pacientes privados. El Consejo acordó tres meses de suspensión. Otro caso es el del doctor Armando Massé Fernandez, a quien en el 2020, se le inició una investigación, junto a otros siete médicos, por recomendar dióxido de cloro para tratar Covid-19. Solo se acordó sancionarlo con una amonestación pública.





Evasión de responsabilidad

Mayta-Tristán explica que si bien no todos los vacunados tienen el mismo nivel de responsabilidad se espera que a más de un año ya se cuente con resultados de este proceso. “No hacerlo genera la impresión de impunidad y disminuye la confianza en la población en la institución que representa el CMP”, dice. El médico enfatiza en que “no sorprende que, por ejemplo, el exvicedecano involucrado en el Vacunagate y a quien se le retractó un artículo por plagio en la misma revista del CMP (Acta Médica Peruana) ha sido ratificado con Director del Fondo Editorial”.

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional, desarrollada con fecha 13 de enero del 2022, se resolvió designar como Director General del Comité Directivo del Fondo Editorial Comunicacional a Ciro Maguiña Vargas, quien en el 2020 recibió una dosis irregular de Sinopharm.





Las faltas evaluadas por el CMP van desde leves hasta extremadamente graves. Según la conclusión a la que se llegue, las sanciones impuestas son amonestación privada, llamada de atención a través de una carta; amonestación pública, llamada de atención que podría incluso publicarse en un medio; suspensión del ejercicio profesional, que puede ir desde un día hasta dos años; y expulsión. En ninguna de las sanciones acordadas en los 87 expedientes se llegó a expulsar a los profesionales involucrados. En 22 casos se acordó suspensión, en 13 se absolvió al médico involucrado y en 7 se envió al archivo el expediente.

El exviceministro de Salud, Fernando Carbone, quien lideró la Comisión Investigadora del Vacunagate, dijo a este Diario que es necesario cerrar círculos y concluir las investigaciones. “Un estado que apela a no sancionar, es uno que no corrige errores. Lo mismo sucede con las instituciones privadas y públicas que actúan así”, recalcó.

Carbone también explicó que en nuestro país muchas veces se comenten actos incorrectos de distinta naturaleza, y que las personas proclives a cometer estos errores creen que al dejar pasar el tiempo, no recibirán sanción alguna porque ese es el actuar usual. “Esto no debe suceder en el caso ‘Vacunagate’. Sin embargo, parece que se intentara dejar pasar el tiempo hasta que el caso pierda vigencia, prescriba o no haya interés y eso está mal”, señaló.

En una carta enviada el 5 de julio del 2021, el doctor Miguel Palacios, exdecano nacional del CMP, solicitó a Pedro Ruiz, entonces decano CRIII Lima que tras cinco meses de investigaciones, “atendiendo al tiempo transcurrido y a la relevancia del caso” resolviera el expediente del Vacunagate con la mayor diligencia, imparcialidad y celeridad que el caso ameritaba. Sin embargo, el pedido fue ignorado.

La actual gestión tampoco ha firmado las resoluciones de acuerdos de sanción. En el documento enviado a Enriquez Caballero la invitan a coordinar y regularizar “el asunto de la referencia”. Previamente detallan que al estar pendientes de regularización lo que se requiere es que ella emita la Resolución de Consejo y consigne su firma correspondiente.

Ante la pregunta de si estos acuerdos, sobre todo los referentes a los casos del Vacunagate, serían firmados en algún momento, el decano del CRIII Lima dijo que se “sigue el debido proceso”. Por su lado, el doctor Gerardo Campos, expresidente del Comité de Contenciosos, dijo que no respondería a las consultas, mientras que Pedro Ruiz, exdecano no dio ninguna respuesta. “Parece que existe la intención de encubrimiento de algunos involucrados”, menciona Mayta-Tristán.

“Parece que existe la intención de encubrimiento de algunos involucrados”, menciona Mayta-Tristán. El médico investigador explica que “estamos en un periodo de debilitamiento de las instituciones y sobre todo de su capacidad de autorregulación, lo vemos en el Congreso con su Comisión de Ética, y por los resultados comentados en el CMP, se sigue el mismo camino. Esta situación merma la confianza y pone en duda que los mecanismos intrínsecos de autorregulación, funcionen”.

La falta de acciones del Minsa

Pese a que el ministro de Salud, Hernán Condori, aseguró que firmó sanciones de responsabilidad contra altos funcionarios del Minsa involucrados en el caso ‘Vacunagate’, aún no se sabe el detalle de quiénes son y qué sanciones tendrán.

Sin embargo, una de los puntos que aún no ha resuelto es el problema con el registro de vacunación. A fines de junio del 2021, la Unidad de Datos reveló que 58 implicados en el caso volvieron a inocularse en el proceso regular debido a que el ministerio no había registrado sus vacunas aplicadas de forma irregular. Según el análisis, además de aquellos involucrados que habían logrado vacunarse nuevamente, 294 personas figuraban en el padrón, y 52 tenían programada su primera dosis.

Este Diario revisó el Estado de vacunación de absueltos e involucrados con acuerdos de sanción y halló que si bien se prometió regularizar dicha situación, a la fecha hay un grupo de médicos a los que no se les ha contabilizado las vacunas del Vacunagate y que ha logrado vacunarse con un equema completo en el proceso regular. Por ello, este grupo ha podido recibir entre cuatro y cinco vacunas.

Algunos de los involucrados a los que el ministerio no les registró sus dosis del Vacunagate son el exvicedecano del CMP, Ciro Maguiña, quien había recibido una dosis de Sinopharm en diciembre del 2020. No obstante, según el Minsa se le aplicó su primera dosis en febrero del 2021. Lo mismo ocurrió con el exviceministro Luis Suarez, cuya primera dosis se registra el 9 de junio del 2021, pero en realidad la recibió en septiembre del 2020. Otros casos similares son los de Víctor Cuba Oré, Ana Patricia Pun Chinarro, Víctor Bocángel Puclla, Luis Rodríguez Benavides, Carlos Lópe Méndez, entre otros.

Hasta el cierre de nuestra edición impresa el Ministerio de salud no había respondido las preguntas. Recién lo hizo a las 10 p.m. Con respecto a las investigaciones de involucrados en el Minsa, afirmaron que han emprendido un proceso de investigación sobre las personas que estuvieron relacionadas al caso Vacunagate cuando este se dio a conocer.

“Actualmente, este proceso se encuentra en investigación fiscal y los trabajadores que estaban laborando en el Minsa ya no trabajan para la institución. Esta ha sido la principal sanción”, recalcaron. Además, indicaron que “el ministerio está comprometido con la ética de los servidores públicos y les exige transparencia y compromiso con la salud de todos los peruanos más allá de sus intereses personales”.

No hicieron mención a los problemas con el registro.