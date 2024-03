“No esperaron a que mi parto se diera de forma natural. Lo indujeron y tuve un parto seco”, “Me gritaron que si seguía pujando de esa forma, mi bebé moriría o le pasaría algo malo por mi culpa”, “No dejaron pasar a mi esposo al parto, porque decían que estorbaría”, “Me programaron una cesárea sin darme ninguna justificación”, “Me dieron golpes en el vientre y me dijeron que no me podía doler tanto, que era una exagerada”.

Estas frases son parte de más de 40 testimonios de mujeres sobre su experiencia durante sus partos que ECData, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, ha recogido y que pueden calificar como violencia obstétrica.

¿Qué es la violencia obstétrica?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un tipo de violencia contra la mujer. Corresponde a todo acto de violencia, tanto físico como psicológico, que ejerce personal de salud antes, durante y después de un parto, o en medio de una consulta ginecológica u obstétrica. Se expresa en un trato que deshumaniza a las mujeres a través del abuso de medicalización, procesos médicos coercitivos o no consentidos, humillación, maltrato verbal, transformación de procesos naturales en patológicos, denegación de información o tratamiento, cesáreas innecesarias, entre otras conductas.

En el Perú, se promueve un trato respetuoso en la atención ginecológica y obstétrica, por medio de guías nacionales de atención integral de la salud sexual y reproductiva que han sido elaboradas por el Ministerio Salud (Minsa). Además, la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluye como una de sus manifestaciones a la violencia obstétrica. Pese a ello, las mujeres desconocen esta información y sus derechos básicos. Además, no existe una reglamentación específica para denunciar este tipo de agresiones.

‘Illa’

Debido a la falta de información en el país, El Comercio, a través de sus áreas de Nuevas Narrativas y de ECData, junto a investigadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial QLAB-PUCP, ha diseñado y creado a ‘Illa’, una asistente virtual entrenada con Inteligencia Artificial que tiene la capacidad de reconocer si una situación podría calificar como violencia obstétrica y/o ginecológica.

Esta es la primera vez que un proyecto periodístico de un medio de comunicación emplea Inteligencia Artificial en el Perú.

“Illa” conoce las guías de práctica médica, los decretos, la normativa y la legislación vigente sobre atención en salud sexual y reproductiva, así como sobre la violencia contra la mujer que existe en el país. Además, ha revisado casos de violencia obstétrica y ginecológica, y situaciones que no son consideradas como tales.

¿Cómo usarla?

Si bien “Illa” no es un médico ni un abogado especializado, intentará orientarte. Charlar con ella es muy sencillo: solo debes escribir tu caso. Cuéntale lo que te ha sucedido durante tu atención ginecológica o durante tu parto. Trata de ser precisa con la información que le brindes. Envía tu consulta y espera unos segundos por tu respuesta. Es posible hacerle repreguntas.