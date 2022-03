“Señor, por la vereda”, me dice un policía mientras bloquea mi camino. “Tenga la amabilidad de ir por la vereda”, repite, alzando un poco más la voz, dejando claro que yo no iba a poder avanzar más. Solo estaba tratando de caminar hacia el centro de la Plaza de Armas. Pero eso ya no es posible.

Desde hace unos ocho meses, con el inicio del mandato de Pedro Castillo, se restringió radicalmente el acceso a la Plaza de Armas y a las calles aledañas . Si bien hay días que se permite el ingreso, es por tiempo limitado. Las personas solo pueden transitar por las veredas que rodean la plaza. El objetivo, a todas luces, es blindar Palacio de Gobierno.

En gobiernos anteriores solo se ponían rejas cuando había amenazas o anuncios de protestas. No estaban colocadas permanentemente.

Son 12 los puntos de ingreso donde han colocado rejas, lo que afecta 15 cuadras alrededor de la plaza . Asimismo, según la comuna, 1.238 negocios se han visto afectados, de los cuales 550 son servicios turísticos.

“La mayoría de veces [la Plaza de Armas] para cerrada. Antes no existían esas rejas, ahora son permanentes. Eso nos perjudica. La venta ha bajado bastante, ya no es como antes ”, contó a El Comercio una mujer que trabaja en un restaurante frente a la plaza.

Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, rejas y policías impiden el ingreso a la Plaza de Armas para blindar Palacio de Gobierno.

A través de un correo, la Policía Nacional indicó que el enrejado no es permanente y que se da como medida de prevención en situaciones que puedan generar violencia, como las manifestaciones . No obstante, para Aníbal Quiroga, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el enrejado, al mantenerse y limitar el libre tránsito, es inconstitucional. “Cuando usted tiene una medida desproporcionada y carente de racionabilidad, se convierte en arbitraria y, por lo tanto, ilegal. [...] Es absolutamente inconstitucional”, señala.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha denunciado desde el año pasado que las rejas son peligrosas porque limitan la circulación de los bomberos y dañan los comercios.

El pasado lunes 21, aproximadamente a las 10 de la mañana, un vehículo de los bomberos se vio obligado a detenerse debido a las rejas que restringen el acceso a la Plaza de Armas y las calles aledañas. (Foto: @JorgeMunozPe/Twitter)

Ayer, altos funcionarios de la policía se reunieron con Muñoz para llegar a un acuerdo respecto a las restricciones de tránsito. Según la PNP, este acuerdo consiste en abrir dos rejas: la del Jr. Lampa y Jr. Junín, y la del Jr. Lampa y Jr. Áncash. Asimismo, se colocarán dos carriles para dar acceso a las personas en el exterior del Palacio, los cuales funcionarán de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., de 3 a 6 p.m., y de 8 p.m. hasta el día siguiente.

Muñoz dijo que esto no es cierto, pues él dejó claro que no puede haber horarios . “Los horarios que han puesto es una invención de ellos [la PNP]. [...] Nuestra intención es que la plaza esté abierta a los ciudadanos para que pueda haber el disfrute que corresponde”, recalcó.

(Infografía: Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima)

