Las restricciones implementadas para contener el avance del nuevo coronavirus se mantendrán, aun cuando el próximo 24 de mayo se levante la cuarentena. Así lo advirtió el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante una visita que realizó a la región Tacna junto al ministro de Salud, Víctor Zamora, y otros funcionarios.

“Hay una serie de medidas que van a continuar. Por ejemplo, las reuniones con aglomeraciones no podrán darse. No puede haber clases en colegios o universidades. No pueden funcionar restaurantes con atención al público. Los locales nocturnos, los cines, todo lo que represente aglomeración de personas no va a funcionar definitivamente por varios meses”, sostuvo el mandatario.

También se mantendrá el horario de aislamiento social obligatorio (toque de queda), de 8 p.m. a 4 a.m en el país, con excepción de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde es de 4 p.m. a 4 a.m. debido los altos niveles de contagio, en comparación con las demás regiones.

“Incluso las restricciones para la circulación en las noches van a continuar porque es ahí donde no se puede controlar [a las personas]”, aseveró.

“Este virus, esta pandemia está cambiando la situación, las costumbres, la vida de todos. Así que tenemos que cambiar. Decir que el 24 regresamos a la normalidad, no. Hasta que no se derrote completamente [este virus] vamos a tener que seguir cambiando”, finalizó.

Pico de fallecidos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó ayer que 88.541 personas han sido diagnosticadas con el coronavirus y otras 2.523 han fallecido en el país.

Con respecto al reporte diario anterior, la cantidad de fallecidos se incrementó en 131, lo que representa el número más alto desde el 19 de marzo, cuando se empezó a llevar este conteo. Aquel día se registraron las tres primeras muertes por la pandemia en la capital.

En Lima están 57.473 de los contagiados, y se han contabilizado hasta el momento 857 muertes.

Cifras de la pandemia en el Perú al cumplirse 63 días del estado de emergencia. (Infografía: Jean Izquierdo)

La tasa de letalidad más alta se concentra en las regiones del norte y parte de la selva. Piura tiene la taza alta: 10,32%. Es decir, de cada 100 personas contagiadas del nuevo coronavirus, aproximadamente 10 pierden la vida.

Le siguen Lambayeque con 9,9%, Tumbes con 9,78%, Loreto con 8,5% y Áncash con 7,2%. La tasa promedio en el ámbito nacional es de 2,85%.

“[Esta situación] se debe a varios factores. Parece tratarse de zonas afectadas con tasas de casos más altas; por ello hay más posibilidades de sobrecargar el sistema sanitario y eso puede conllevar a más fallecidos”, explicó la médica infectóloga Camille Webb.

Por otro lado, indicó que en estas regiones, al haber más infectados, solo se les hace pruebas a los casos más severos. Cuando esto sucede, dijo, la tasa de fallecidos es más alta, porque tiene un denominador más pequeño.

“Se hace la prueba a los que llegan al hospital, por ejemplo, y se ve el porcentaje de los que fallecen o tienen síntomas. En los lugares donde pueden hacer pruebas a los pacientes asintomáticos, la tasa de letalidad es menor”, añadió.

En otras palabras, no es lo mismo calcular la tasa de letalidad de 10 fallecidos sobre un total de 100 infectados (10%) que hacerlo sobre la base 1.000 (1%).

Cifras de la pandemia en el Perú al cumplirse 63 días del estado de emergencia. (Infografía: Jean Izquierdo)

La especialista señaló que es importante saber dónde están falleciendo los infectados, si en los hospitales o en sus casas.

Hasta el momento, en el país hay 7.275 personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus, 840 de las cuales –los casos más graves– se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Por otro lado, no todas son noticias malas. El Minsa informó que en todo el país 28.272 personas recibieron el alta médica después de superar la enfermedad.

