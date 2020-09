La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció este miércoles que se espera la llegada de 150 mil pruebas moleculares para el descarte del COVID-19 y así continuar con el seguimiento de la pandemia en el país.

“Nuestro país se comprometió a tener disponibles pruebas moleculares y efectivamente en este momento estamos esperando la llegada de 150 mil adicionales. Tenemos en stock 200 mil pruebas moleculares que estamos manteniendo en nuestras reservas por la posibilidad que pudiera haber un cambio epidemiológico futuro y de cada grupo que va llegando vamos guardando una pequeña cantidad”, indicó en conferencia de prensa virtual desde el Palacio de Gobierno.

“Estamos en este momento a nivel regional y desde hace 10 días repartiendo 300 mil pruebas adicionales, pues detectamos que a nivel regional ya solamente estaban quedando 50 mil y que de lo que repartimos anteriormente hay 150 mil que se han utilizado, lo que hacen un total de 850 mil pruebas”, agregó Mazzetti.

Asimismo reiteró que la disminución del número de pruebas moleculares que se toman cada día en el país está relacionada con el hecho de que la pandemia de COVID-19 está retrocediendo y, por tanto, la demanda de pruebas ahora es menor.

“Las pruebas moleculares han disminuido su uso no porque nosotros lo hayamos disminuido. Antes tomábamos 24 mil pruebas en un día. En este momento, estamos tomando 14 mil pruebas por día porque la condición epidemiológica está cambiando, más personas están acudiendo a centros de salud. La disminución tiene que ver con la menor demanda, pero no tiene que ver con que no la estemos usando”, remarcó.

