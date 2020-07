En el día 110 del estado de emergencia por coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció este viernes que el 28 de julio que se celebra Fiestas Patrias será feriado, pero los días lunes 27 y miércoles 29 de ese mes serán días laborables tanto para el sector público como para el privado. Explicó que esta decisión se toma en el marco de la reactivación de la actividad económica que a la fecha se encuentra en la fase tres.

“En este mes de julio vamos a poner todo el esfuerzo para que haya más chamba por eso ya lo hemos analizado con los diferentes ministros del sector productivo para que aprovechemos este mes al máximo. En el mes de julio teníamos tres días no laborables, 28 y 29 que son feriados y el día 27 que no es feriado, pero se había declarado por medio de un decreto como no laborable. Vamos a emitir las normas correspondientes para que solo el 28 de julio, el día patrio sea feriado, pero el 27 y el 29 van a ser laborables porque hemos estado mucho tiempo con la economía parada”, refirió.

El mandatario brindó estas declaraciones durante la presentación del Ambiente de Hospitalización Temporal Parque Huiracocha, ubicado en San Juan de Lurigancho, para la atención de pacientes leves moderados con COVID-19.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la Ministra de Economía, María Antonieta Alva y la Directora Ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno Vizcardo, además del ministro de Salud, Víctor Zamora.

Al hospital temporal COVID-19 Parque Huiracocha se incorporará este sábado el personal médico, que domingo recibirán capacitación y desde el lunes comenzarán a recibir pacientes, detalló el jefe de Estado Este nuevo ambiente cuenta con 200 camas de hospitalización.

