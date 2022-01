Conforme a los criterios de Saber más

Ómicron sigue abriéndose paso en el Perú. El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, confirmó ayer 23 nuevos casos de esta variante del COVID-19, con lo que el total de infecciones llegó a 332. El ministro indicó que dada su velocidad de contagio, ómicron reemplazará en poco tiempo a la delta como la variante predominante en el país.

Los estudios realizados hasta ahora sugieren que esta variante surgida en Sudáfrica es mucho más transmisible que delta.

En diálogo con El Comercio, el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Roger Araujo, explicó que el tiempo que transcurre desde la infección hasta el inicio de síntomas (período de incubación) es mucho más corto con la variante ómicron en comparación con otras variantes e incluso con la cepa original.

“Este lapso ha variado bastante, siendo el promedio entre cinco y siete días. Con ómicron se ha visto que el período de incubación es mucho más corto, entre tres y cinco días”, detalló.

Respecto al período infeccioso, el médico precisó que una persona ya contagiada con ómicron puede transmitir generalmente el virus al resto de personas desde las 48 horas previas a desarrollar síntomas. Sin embargo, dijo que es probable que el infectado sea mucho más propenso a contagiar durante el período sintomático.

“Esta es una de las razones de por qué el coronavirus se ha expandido tan rápido. Las personas, al no tener síntomas, andaban por la calle sin mascarilla, sin saber que estaban trasmitiendo el patógeno”, señaló.

Asimismo, Araujo dijo que el número promedio de casos nuevos que genera un contagiado (R0) con ómicron, a lo largo de un período infeccioso, es de cuatro a seis, de acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento.

“Vemos que es más transmisible que delta, que tiene un R0 de entre tres y cinco, y mucho más que el virus original. Más o menos se calcula que el número de casos se duplique cada dos o tres días. Aunque hay que tener en cuenta que estos números van cambiando dependiendo de las medidas preventivas”, indicó.

En ese sentido, mencionó que el hogar, el trabajo, el transporte público y otros espacios con aglomeraciones son los principales sitios de contagio de esta variante.

Por ello, el médico del INS destacó la importancia de contar con el esquema de vacunación completo para poder enfrentar mucho mejor al virus. Precisó que si bien los últimos estudios han mostrado una reducción de la efectividad de dos dosis de la vacuna Pfizer, Moderna o AstraZeneca contra la variante ómicron, la aplicación de una dosis de refuerzo casi iguala la protección original.

“Si a una persona le colocas una dosis de refuerzo, la vacuna recupera su efectividad casi a los niveles que tenía antes. Por eso es importante colocarse la tercera dosis, ya que mejora la efectividad para prevenir infecciones, pero a la vez mejora muchísimo la probabilidad de evitar hospitalizaciones y muertes”, agregó.

Por su parte, el médico investigador de la Universidad Científica del Sur Percy Mayta-Tristán indicó a este Diario que los contagios por ómicron en personas vacunadas con dos o tres dosis generan por lo general una enfermedad leve, con síntomas similares a los de una gripe y de corta duración.

En tanto, aseveró que la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave aumenta mucho más si se tiene el esquema de vacunación incompleto (con una dosis) o en su defecto si la persona no ha recibido ninguna dosis. Incluso, el haber contraído la infección con anterioridad y no haberse vacunado no garantiza a la persona no desarrollar un cuadro severo.

Se conoce que, de todos los casos, el 2% necesitaría hospitalización en comparación con la variante delta, que es de 20%. El experto ejemplificó que en un escenario donde un infectado con ómicron ingresa a una casa donde viven cinco personas, la probabilidad de contagio va a variar dependiendo de las medidas preventivas tomadas en el hogar.

“Si los miembros de la familia tienen las tres dosis, solo se infectaría probablemente uno. En cambio, si tienen dos dosis, se infectarían tres o cuatro miembros; mientras que si nadie se ha vacunado, se contagiarían todos”, detalló. Así como en la casa, Mayta-Tristán explicó que el riesgo de contagio también está en sitios donde las personas no usan mascarillas, no se guarda el debido distanciamiento y tienen poca ventilación.

“En estos sitios las personas se quitan las mascarillas y hay mayor tiempo de interacción. En el caso del hogar, al menos en singular porque se comparte espacio con personas de tu mismo círculo íntimo”, consideró.

Por otro lado, el presidente de la Federación Médica Peruana, el neumólogo Danilo Salazar, indicó a El Comercio que cerca de 15 mil médicos especialistas harían falta en el Perú para responder de manera efectiva ante la tercera ola del COVID-19.

Explicó que, si bien la mayoría de los nuevos contagios no serían graves, los establecimientos de salud se llenarían de casos leves y moderados, y requerirían así de más personal para la atención de estos pacientes y de quienes sufren otras enfermedades. “Necesitamos cubrir las emergencias, salas de hospitalización y, sobre todo, las salas de UCI”, resaltó.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 23 médicos por cada 10 mil habitantes; sin embargo, Salazar afirma que en el país se llega al máximo de 16 profesionales de la salud para toda esa población.

Solo en las unidades de cuidados intensivos el déficit es de 1.500 médicos. “No tenemos la cantidad de especialistas requerida, y eso se refleja principalmente en los sitios más alejados”, lamentó.

