A casi dos meses de iniciar el año escolar, colectivos de padres, colegios y expertos lamentaron las recientes declaraciones del ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien dijo que espera que el aumento de contagios de COVID-19 no impida el regreso a las aulas en marzo. “Esperemos que no se afecte el retorno a clases, eso depende. Si logramos disminuir los contagios entonces el regreso se puede dar”, dijo.

Al respecto, Milagros Sáenz, vocera del Colectivo Volvamos a Clases, que agrupa madres y padres de familia de colegios públicos y privados, indicó a El Comercio que carece de sentido pensar en no abrir las escuelas y mantener abiertos otros espacios como casinos, bares, centros comerciales, entre otros.

“Desde el colectivo consideramos al ministro Cevallos, a partir de sus declaraciones, como el enemigo número uno de la educación y los estudiantes del país. Está poniendo trabas para el retorno a clases”, sostuvo.

En la vuelta a las aulas los estudiantes guardarán un metro de distancia. Quioscos y cafeterías estarán cerrados.

Sáenz agregó que en caso se registre un pico de contagios se puede continuar con la presencialidad en colegios bajo los protocolos y cuidados respectivos, tal y como ha sucedido en otros países. Vale decir que dentro de las disposiciones para el retorno a clases, se señala que personal docente y no docente deberá contar con la vacunación completa. En el caso de los alumnos no es obligatorio, por ahora.

“Si esto ocurre seremos testigos de que abrir colegios no aumenta directamente los contagios de niños y adolescentes. Se debería seguir con los protocolos que ya funcionaron muy bien en escuelas de otras partes del mundo y que reaperturaron en el 2021″, señaló.

En tanto, Susana Díaz, gerente institucional de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (ADECOPA), lamentó que se maneje como una alternativa el no permitir el retorno a las aulas en marzo, en caso los contagios de COVID-19 aumenten. Sin embargo, consideró que responde a una preocupación propia del Gobierno.

“Sería una lástima tener que retrasar el retorno, pero solo nos queda acatar lo que el Gobierno indique. En ese caso tendríamos que continuar con la educación virtual”, precisó.

Díaz detalló que de no darse un regreso a las aulas en marzo, los más afectados serían los estudiantes de colegios con menos recursos, a quienes se les es más difícil tener una buena conectividad para clases remotas.

Distanciamiento físico, ventilación de los ambientes utilizados para las clases y el uso adecuado de las mascarillas, son algunas de las disposiciones del Minedu para la presencialidad en colegios. (Foto: GEC)

“Afecta no solo en lo emocional, sino en las oportunidades que los niños pierden para educarse y desarrollarse. Habrá incluso muchos niños que abandonarían la escuela”, consideró.

Por su parte, el especialista en políticas educativas, Paul Neira, dijo que la variante Ómicron comienza a ser la justificación perfecta para preparar el camino con miras a no abrir los colegios en el plazo previsto. “Desde mi punto de vista no es una buena señal las declaraciones del ministro Cevallos. Estamos llegando a un punto en el que tiene que haber una decisión basada en hechos constatables”, afirmó.

Dijo estar en desacuerdo con una posible demora en la reapertura de colegios y le resulta curioso que el Ministerio de Salud (Minsa) valore esta posibilidad siendo una de sus responsabilidades el velar por la salud mental de las personas.

“Se debe tomar en cuenta que en el Perú, el 60% de niños y adolescentes de entre 11 a 18 años ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Este grupo etario es la mitad de la población escolar”, refirió.

—Medida excepcional—

Daniel Contreras, especialista en Educación de UNICEF, dijo a este Diario que no abrir las escuelas debería ser una medida de último recurso, aunque sin ningún sustento científico.

“Cerrar las escuelas debe ser una medida excepcional. De acuerdo a lo que tenemos como evidencia hasta ahora, cerrar las escuelas cuando ya hay contagio comunitario y se han abierto otros espacios públicos no hace ninguna diferencia. Las escuelas no son un punto de contagio. No tiene sentido”, comentó.

El experto añadió que el criterio general de mantener los colegios abiertos ha sido la característica en la mayoría de países de Europa. En el caso de América, precisó que las escuelas que ya habían iniciado procesos de reapertura no se suspendieron las clases durante la segunda ola.

Serna considera vital el retorno a las aulas

En una ceremonia realizada en la sede del Ministerio de Educación (Minedu), el nuevo titular del sector, Rosendo Serna, afirmó que asume el cargo con una mirada diferente para atender las necesidades y los problemas de las regiones, y con el objetivo de adoptar medidas concretas e inmediatas para el retorno a la presencialidad, al que consideró un tema fundamental del sector.

“Tengo la obligación de asumir acciones muy rápidas que permitan la atención de los estudiantes, las escuelas y el retorno a la presencialidad, porque considero que es de vital importancia volver a las aulas, y para dinamizar la gestión tenemos que simplificar la atención al usuario, el país necesita medidas ejecutivas, operativas e inmediatas”, indicó.

Minsa coordina con Minedu

Por su parte, Hernando Cevallos precisó anoche que una de las prioridades de su sector es la salud de los niños y dijo que el retorno de los escolares a la semipresencialidad dependerá de cómo evolucione la pandemia.

“No podemos predecir la evolución exacta de la pandemia. Queremos que se retorne a clases de forma presencial, tenemos condiciones ahora, pero haremos la evaluación en el momento indicado, lo más importante es la salud de los niños”, indicó.

Al respecto, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó que un equipo técnico del Minsa viene coordinando con el Minedu para elaborar una propuesta de nuevos lineamientos acerca del regreso presencial a clases.

Rosell recordó que la Resolución Ministerial, R.M N°121 - 2021 Minedu, que establece los lineamientos para el regreso a clases, fue aprobado en marzo del año pasado cuando la coyuntura sanitaria era distinta.

“Vamos a revisar el tema de las horas de permanencia. Como ministerio, daremos todo el apoyo necesario para que los niños cuenten con las medidas de protección necesarias. El escenario de hoy es totalmente diferente porque ahora sí contamos con vacunas”, resaltó.

