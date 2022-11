“En el Perú, desde agosto, una de las variantes de ómicron (BA.5.1.25) ha adquirido un par de mutaciones adicionales, que le permitirían transmitirse más fácilmente entre vacunados e infectados recientemente, aumentando su frecuencia en el tiempo. A esta se le ha asignado un nuevo nombre: DJ.1, que podría estar detrás de la ola actual de casos″, indicó el experto a El Comercio.

El especialista agregó que la mayoría de secuencias de DJ.1 provienen de Loreto . Esta podría ser una de las causas por las que esta región inició antes su ola de casos.

“Es muy probable que esta variante haya acumulado un par de cambios adicionales en Loreto, que le permite evadir más fácilmente la respuesta inmune. Pero aún no tenemos evidencia alguna de que esta nueva variante sea más letal, virulenta o transmisible”, dijo.

Cuando se le compara con otras variantes que circulan en el país, se observa que DJ.1 crece rápidamente desde setiembre, por lo que “se estima que siga esa tendencia durante las próximas semanas”.

Tsukayama detalló que los últimos datos obtenidos sobre DJ.1 son de hace un mes. Por ello, resaltó que será muy interesante monitorear su comportamiento en los siguientes días en Lima frente a la introducción de BQ.1* y XBB.* otras variantes que han causado olas recientes en Europa y Asia.

“Si bien no hay evidencia que esta nueva variante sea más virulenta que las cientos de sublinajes de Ómicron que circulan actualmente por el mundo, resulta interesante ver que la evolución vuelve a converger en este rincón del mundo”, sostuvo.

Para Juan More Bayona, doctor en Inmunología Comparada, aún es arriesgado afirmar que DJ.1 sea el responsable directo del incremento de casos en el país.

“Ómicron es una de las variantes más prevalentes. De ella se desprenden varios linajes, no solo DJ.1. Creo que no se puede atribuir los contagios a un solo factor, cuando en realidad hay muchos”, comentó.

Asimismo, el experto no cree que el par de mutaciones propias del DJ.1 cambien drásticamente el comportamiento del virus.

“Es importante que se haya detectado. Sin embargo, aún queda pendiente obtener más data genómica para decir si realmente este sublinaje se originó en el Perú”, añadió.

Vulnerabilidad en la población

Si bien en un principio se determinó que los adultos mayores son los más vulnerables frente al COVID-19, pues son más propensos a sufrir infección respiratoria, More precisó que los otros grupos etarios, también estás expuestos a enfermarse.