El congresista Darwin Espinoza, de Acción Popular, fue protagonista de un accidente de tránsito en Chimbote (Áncash) el último martes, 3 de enero, pero lo que llamó la atención es que él conduce vehículos pese a que tiene el brevete vencido.

Un informe de Canal N reveló que el legislador tiene vencida la licencia de conducir desde setiembre del 2019. Incluso, registra tres papeletas de tránsito por infracciones cometidas en Huaraz. Dos son de noviembre de 2019 y una de marzo de 2021. Las papeletas son por manejar con licencia vencida o por no portar el brevete. Hasta el momento dichas deudas no habían sido pagadas.

Además, el parlamentario contó ante el periodista Mario Ghibellini una versión distinta a lo que se señala el parte policial sobre el accidente de tránsito. Él trató de minimizar lo ocurrido y dijo que todo está “dentro de la ley”.

“Ha sido un episodio menor, un incidente, por lo que te he comentado y no ha habido absolutamente nada”, expresó Espinoza.

Incluso, a la pregunta de si su licencia estaba al día, el legislador respondió: “Todo, todo, digamos dentro de la ley”.

El congresista aseguró que perdió el control de su vehículo a la altura de la cuadra cinco de la avenida José Pardo, en Chimbote, debido a que su hijo se resbaló y él trató de agarrarlo.

“Estábamos yendo a la casa de mi madre a despedirnos y se resbala mi hijo y, por sujetarlo, pierdo el control del timón, y estaba muy lento también, estaba despacio, y me salgo de la pista, a una construcción”, expresó.

“No (choqué con la construcción), solamente me salgo a una especie de zanja y luego me he despistado y afortunadamente no ha habido ningún daño”, puntualizó.

Sin embargo, el parte la comisaria de Chimbote emitió un documento que narra hechos distintos a los que contó el congresista Darwin Espinoza. Un punto que no coinciden ambas partes es respecto a si él se encontraba en el vehículo cuando llegaron los agentes PNP.

El parlamentario asegura que sí estaba en el lugar que ocurrieron los hechos. “Yo estaba ahí porque primero verifiqué que mis hijos estén tranquilos, que estén bien, y luego llegaron los efectivos policiales, los cuales me ayudaron para poder retirar el vehículo”, enfatizó.

Sin embargo, el parte policial de la comisaría de Chimbote lo desmiente: “El personal policial se constituyó al lugar. Al proceder con la intervención al vehículo se identificó en el volante a Juan Mendoza Vidal Paroy, quien refirió que Darwin Espinoza Vargas habría conducido el vehículo y que se retiró para atenderse en la clínica. No se logró ubicar a la persona y se trasladó el vehículo a la comisaria de Chimbote”.

En el reportaje periodístico se hizo hincapié en que en el parte policial no se hace mención al requerimiento del brevete a Darwin Espinoza.

Respuesta

El legislador reconoció que sí tiene su licencia de conducir vencida, pero aseguró que cuando dijo que todo está “dentro de la ley” hacía referencia a que no había tomado licor.

Darwin Espinoza es sindicado, por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, de presuntamente pertenecer al grupo denominado ‘Los Niños’, el cual, según esa versión, blindaba al presidente Pedro Castillo en votaciones en el Parlamento a cambio de obras en regiones.