Una de las consecuencias a la salud pública que ha dejado el primer año de pandemia por el COVID-19 ha sido la falta de vacunación de los niños y niñas y el incumplimiento de su calendario de inmunizaciones.

En el 2020, solo el 61% de niños menores de 12 meses completaron las vacunas que les correspondían, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES-2020. Esto evidencia una reducción de 15 puntos porcentuales en comparación con el 2019 cuando la cifra fue de 76.7% .

“Acá hay un retroceso importante, el promedio en el 2020 fue de 61% con una reducción de 15 puntos en la cobertura de vacunas”, reiteró el jefe del INEI, Dante Carhuavilca.

En las regiones donde hubo mayor acceso a las inmunizaciones fue en Tumbes, Junín, Apurímac, Piura y Cajamarca. En cambio, en donde hubo menos vacunación fue en Loreto, Ucayali, Puno y Lima.

“La vacuna de los primeros años ha decrecido porque es difícil acercarnos a las familias por obvias razones y tampoco quieren recibir al personal de salud en sus casas. Todo esto es un reto par establecer nuevas estrategias”, dijo el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rossell.

—Urge un plan—

Para el médico pediatra y asesor del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, es necesario que el Minsa inicie un plan focalizado en la vacunación de niños y niñas. Recomienda que las jornadas de vacunación se realicen en los colegios que por la pandemia están deshabitados ya que la mayoría teme ir a los hospitales.

Además, indica, es necesario que el Minsa establezca una plataforma virtual, así como lo ha hecho con la vacuna contra el COVID-19, para que las madres y padres de los menores sepan cuando les toca la vacunación de sus hijos y a dónde pueden acudir.

“En junio del año pasado nos dijeron que unos 600 mil niños no se habían vacunado. Sabemos que como los niños crecen, hay vacunas que ya no les sirven. Al segundo mes los niños deben recibir las vacunas pentavalente y polio, y aparte contra neumonía. Y el rotavirus al cuarto o sexto mes. Esta no se pude poner más allá del sexto mes después de esa edad ya no lo protege. Al séptimo mes debe recibir contra la influenza, al año la de sarampión, rubeola y paperas. A los 15 meses contra la fiebre amarilla y a los 4 años la pentavalente. No esperemos que estas enfermedades empiecen a aparecer y eso sí seria fatal. Sería lamentable que empiecen a aparecer sarampión y polio o una serie de enfermedades que ya habían desaparecido”, alertó Urquizo.

