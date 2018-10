Por el mes de la Prevención del Cáncer de Mama, monumentos e instituciones públicas y privadas del país se iluminarán de rosado como símbolo a la lucha contra esta enfermedad.



Palacio de Gobierno, Congreso de la República y Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los municipios de Surco, de San Isidro y de Magdalena, se sumaron a esta iniciativa.

Instituciones privadas, como las sedes de La Positiva, banco Continental, centro comercial Real Plaza Salaverry, Universidad ESAN, hotel Hilton, hotel Marriot, entre otros, también se sumaron a la iniciativa.

El objetivo es concientizar a la ciudadanía de la importancia de hacerse un chequeo a tiempo y así evitar el cáncer de mama.

“La incidencia de cáncer de mama en nuestro país es alarmante, solo este año se proyecta 2 mil personas fallecidas por esta enfermedad, cuando el cáncer de mama puede ser evitado con un chequeo a tiempo”, señaló Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer.

La institución llevará a cabo despistajes clínicos de cáncer de mama por una donación de S/. 25.00 en sus locales ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), lo que permitirá a la institución efectuar otros despistajes de manera gratuita en zonas menos favorecidas.

La campaña se realizará todo octubre de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 8 a.m. a 11 a.m.

Además, el 21 de octubre se desarrollará en el Pentagonito de San Borja la carrera y caminata “Un lazo por la vida” a favor de la Liga Contra el Cáncer. Los tickets se pueden adquirir en Teleticket de Wong y Metro hasta el 20 de octubre.