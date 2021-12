Ángel Véliz, esposo de la exbailarina Paola Ruiz, está preocupado pues no sabe si se recuperará totalmente de sus lesiones tras ser apuñalado siete veces por María Pérez Villanueva, en los exteriores del Pentagonito, en San Borja. Además, señaló no estar de acuerdo con la decisión del Poder Judicial de dictar solo cuatro años de prisión suspendida a su agresora.

“Esa señora me acuchilló siete veces. Yo no puedo caminar, las puñaladas han roto los músculos de la pantorrilla, no es un tema de piel, de cicatrices, es algo muscular, que demora en recuperarse”, manifestó Véliz a Trome entre lágrimas. “Yo me siento mal, no sé si volveré a ser el mismo. Lo único que quiero es recuperar parte de mi vida, porque el deporte es mi vida”, añadió.

En otro momento, el fisicoculturista consideró que las autoridades lo trataron injustamente. “Me siento mal porque en un momento sentí que el país, por el que yo había dado todo, me daba la espalda porque pusieron un policía en mi habitación. Después que vieron los videos, hubo pruebas, testimonios, en ese momento yo la vi injusta”, indicó en declaraciones a ATV.





“Yo no soy un deportista de un mes, de dos meses. Toda mi vida (he hecho) el deporte por el Perú. El deportista peruano no tiene seguro, no tiene nada, yo he corrido con los gastos con todo”, aseveró.

Consultado en Panamericana respecto a si continuará haciendo deporte, Véliz señaló que deberá parar y descansar a fin de recuperarse.

“Yo, echado en la (habitación de la) clínica tenía la esperanza que alguien me ayude a pararme y poder viajar, pero ya me quité esa idea. El deportista de verdad, de corazón, hasta el último lo quiere hacer. En mi federación hay deportistas en silla de ruedas, pero bueno, voy a tener que descansar y ver si con la rehabilitación puedo llegar a ser lo mismo que era antes”, manifestó.

Por otro lado, el esposo de Paola Ruiz cuestionó el accionar de María Pérez al salir con un arma punzocortante para realizar deporte. “No sé qué clase de persona sale con un cuchillo, para qué. No lo entiendo, eso es lo que me indigna, lo que me molesta. Después que quiera tergiversar las cosas, que yo lo quise ahocar (a su hijo), con mil mentiras”.

“Pero ella no sabía que había videos, que nos los tomé yo, sino la gente que pasaba, que vio todo lo que estaba pasando. Se le cayó todo, se le cayó su mentira es por eso que ahora reconoce y le dan cuatro años. Bueno, esas son las leyes de mi país”, puntualizó.

PAOLA RUIZ SOBRE SENTENCIA

Respecto a la sentencia que el Poder Judicial dictó contra María Pérez, Paola Ruiz consideró que es injusto que la señora continúe libre por las calles.

“La señora anda en la calle con tanta salud mental muy mala y es preocupante que la señora vuelva a reaccionar de esta manera con cualquier otra persona”, aseveró.

