El ciudadano Julio Valer García (59) permanece internado en el área UCI de una clínica luego de caer de una grúa y posteriormente ser atropellado por un auto en la Av. Javier Prado, en La Victoria. Previamente, el hombre había llamado a su aseguradora solicitando auxilio mecánico por un desperfecto de su camioneta. Durante la atención, Valer García cayó de la grúa donde estaba su vehículo provocando que sea embestido por otro auto.

“Mi papá contrata un seguro de Seguros Rímac para estar bien y la verdad mi papá terminó peor que cuando llamó al servicio”, contó Tatiana Valer, hija del agraviado al matinal.

De acuerdo al noticiero América Noticias, la camioneta de Julio Valer sufrió un desperfecto en la vía auxiliar de la avenida Javier Prado, en La Victoria. Entonces llamó a la aseguradora que envió una grúa de la empresa Esmy que era conducida por Joel Casas Dipas.

“Esta grúa no viene con los protocolos de seguridad. No viene con el segundo técnico, no pone los conos de seguridad y además le pide a mi papá algo que estaba prohibido, que suba a la tolva de la grúa con la grúa prendida”, agregó la familiar del afectado.

El asegurado, al colocarse en la tolva de la grúa encendida, cae a la pista golpeándose la cabeza y luego un vehículo que circulaba por el lugar lo atropelló.

“Mi papá está muy grave. Los médicos han dicho que mi papá ha sobrevivido de milagro. Tiene lesiones muy graves. Ya va en UCI dos semanas y Grúas Esmy y Seguros Rímac, nadie sabe dónde están”, dijo la hija del hombre que se encuentra internado en la clínica Javier Prado.

Pide auxilio mecánico y termina en UCI

En tanto, el informe de la clínica Javier Prado difundido en el reportaje de América Noticias indica que Julio Valer sufrió un traumatismo intracraneal, tiene cinco costillas fracturadas, reporta un coágulo en el riñón y presenta un derrame pleural (acumulación de líquido adicional en el espacio entre los pulmones y la pared torácica), pues una de las costillas dañó un pulmón.

“Quiero que se garantice los gastos de mi papá. Nosotros ya vamos coberturando alrededor de S/25.000 que lo está cobrando el SOAT del conductor del Mercedes Benz que atropelló a mi papá, pero qué va a pasar después”, sostuvo Tatiana Valer. “Lo que mi papá necesita es una reparación civil por los daños causados por Seguros Rímac y Grúas Esmy”, agregó.

Joel Casas Dipas, chofer de la grúa, fue liberado de la carceleta de la comisaría de La Victoria al cumplir las 48 horas de detención.

El matinal se comunicó con la empresa Grúas Esmy, que tiene su sede principal en Ayacucho, pero no le dieron respuesta sobre este caso.

Rímac Seguros responde

Por su parte, la aseguradora Rímac Seguros, a través de un comunicado, aseguró que lamentaba el caso del señor Julio Valer, por lo que están comprometidos con su recuperación médica total.

Señaló que desde el día del accidente han mantenido constante comunicación con los familiares del asegurado. “Nos hemos comprometido en asumir todos los gastos médicos necesarios, pues nuestra prioridad es la salud del señor Valer y por ello, estamos en coordinación con la clínica para tal efecto”.

Además, Rímac Seguros informó que suspendió a su proveedor de servicios, Grúas Esmy, hasta que las investigaciones del caso culminen.