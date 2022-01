Ante las quejas por la falta de citas para tramitar la entrega de pasaportes, el gerente de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paul Caiguaray, informó que a la fecha son más de 8 mil de estos documentos que ya están listos para ser recogidos, y que de vencer el plazo de 60 días pasarán a ser “triturados”.

“Tenemos más de 8 mil pasaportes que ya están por vencer, les estamos dando 60 días de plazo. Esto quiere decir que el ciudadano sí fue a su cita, pero nunca fue a recoger el pasaporte. Tienen 60 días para recogerlo . Si no lo recoge, nosotros por norma, tenemos la potestad de triturar ese pasaporte, y ese peruano que sí llegó a sacar su pasaporte va a tener que volver a sacar una cita”, señaló a RPP.

El funcionario explicó que el problema actual con la programación de citas tiene que ver con la reducción del aforo en Migraciones por la pandemia del COVID-19 en el país, que actualmente se encuentra en una tercera ola. Por, ello explicó no pueden atender al 100% y el número de citas es limitado.

Asimismo, mencionó que otra situación que genera el retraso o falta de citas para tramitar el pasaporte responde a que existen ciudadanos que no asistieron a sus citas para comenzar el trámite en Lima, porque son programados de acá a 3 o 4 meses, y terminan tramitando una cita en otro agencia de provincias.

En esa línea, el representante de Migraciones informó que desde el inicio de este 2022 hasta el 12 de enero, según un último reporte a nivel nacional, más de 2.500 personas no han asistido a sus citas programadas. “Sacaron su cita, no asistieron y dejaron sin el documento a otro peruano que sí necesita el pasaporte”, remarcó.

“[...] El tema de las citas que se han gestionado en provincias no es de ahora ya viene desde hace muchísimos meses atrás, hace medio año atrás exactamente, donde uno no encontraba citas, y las encontraba de 3 a 4 meses. Y como había en provincias muchos optaban por escoger una cita para provincia y mira cuál es el efecto de esto: algunos sacaban cita en provincia y ya no regresaban o sacaban cita en Lima en diciembre y la cancelaban porque ya tenían turno en otra región. Las estadísticas que estamos manejando revelan que en noviembre y diciembre [de 2021] más de 23 mil ciudadanos no asistieron a la cita que sacaron. Eso quiere decir que 23 mil peruanos que sí quería sacar pasaporte no lograron esa cita”, señaló.

Finalmente, Caiguaray informó que existen tres mecanismos para obtener el pasaporte. El primero es a través de las citas, el siguiente es obtener este documento en un plazo de 48 horas por un viaje programado de emergencia, y la tercera modalidad son las excepcionalidades en el caso de becas, intercambio estudiantiles, temas de salud, trámite de residencia, etc.

