La noche del sábado 4 de setiembre, Luz E. A. T. fue atropellada por su expareja Luis Enrique Mucha Quispe en el frontis de la posta Centro Materno Infantil Ollantay, en la Av. Edilberto Ramos, en el distrito de San Juan de Miraflores. Debido al accidente, ella perdió la pierna izquierda.

Según narró la víctima de 28 años a Domingo al Día, ella estaba junto a su actual pareja regresando a casa en su vehículo cuando se percataron de la presencia de Luis Enrique, quien estaba estacionado con su auto.

“Yo y mi pareja nos encontrábamos de retorno a mi casa, en el trayecto nos encontramos con el señor Luis, mi pareja quería conversar con él para que le preguntara porqué nos venía acosando tanto a él y a mi persona”, señaló.

Su pareja se bajó del auto para increpar a Luis Enrique por los constantes acosos, sin embargo, la conversación se tornó densa. En ese momento, la agraviada decidió ir hacia donde estaban los dos hombres, pero fue ahí que el denunciado la atropelló.

“Al ver que yo me estaba acercando, dio un giro del timón al lado derecho y se vino con todo. Yo quería correr, pero igual me alcanzó. Él me miró fijamente, lo miré y aceleró con todo el timón como quien diciendo ‘acá te mueres’”, contó la agraviada.

“Mi pareja le decía ¿Qué has hecho? ¿qué has hecho? Mira lo que has hecho, gritaba. A pesar de ello, el señor retrocedió con todo otra vez, pasándome por la misma pierna”, añadió.

De acuerdo a la pareja de Luz, ella era acosada constantemente por Luis Enrique, quien incluso creó perfiles falsos de ella en redes sociales con su información personal. “Publicó el número de mi pareja con sus descripciones físicas. Mi pareja hizo una denuncia, pero no procedió”, señaló.

Por su parte, Luis Enrique negó haber tenido la intención de atropellar a Luz. “De nerviosismo apreté el carro y se fue con todo. Yo no tenía malas intenciones. Soy el único sustento de mi familia”, señaló.

Debido a la gravedad del caso, la Fiscalía de Lima Sur dictó 9 meses de prisión preventiva contra el acusado, mientras se realizan las investigaciones.

