La Policía Nacional afirmó que en las oficinas de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos que resultaron afectadas por un incendio en la sede de la Dirincri, en la avenida España, no había documentación sobre la investigación a los sobrinos del presidente Pedro Castillo.

“No tenemos documentación ahí respecto a investigaciones del caso que me está mencionado. No tenemos investigaciones relacionadas a casos del Gobierno”, expresó un general de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos.

Además, indicó que los archivos que resultaron quemados en el incendio son de investigaciones del Ministerio Público sobre casos de lavados de activos y de extinción de dominio. Incluso, aseguró que se podrán recuperar y para eso se trabajará con las diversas fiscalías.





“Efectivamente (están digitalizados), los documentos cuando llegan el instructor que hace la investigación saca un archivo digital y procede a hacer la investigación. Efectivamente (se pueden recuperar los archivos), en coordinación con el Ministerio Público vamos a armar nuevamente los expedientes”, manifestó.

Remarcó que se determinará el material perdido una vez que los bomberos culminen la labor de extinguir el incendio.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general PNP Vicente Tiburcio, señaló que Inspectoría General de la PNP y la Dirección de Seguridad del Estado investigarán el incendio.