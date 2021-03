Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 12 de enero, la exministra Pilar Mazzetti oficializó la segunda ola del COVID-19 en el Perú; desde entonces, casi 13 mil peruanos fallecieron por la pandemia y luego fueron confirmados por el Ministerio de Salud (Minsa). Tres expertos analizaron este nuevo evento epidemiológico, que a todas luces es mucho más mortal que la primera ola ocurrida a mediados del 2020.

Miguel Palacios Celi

(Decano nacional del Colegio Médico del Perú)

1. ¿En qué momento de la segunda ola se encuentra el Perú?

Aún estamos en lo más alto de la segunda ola, en una meseta que es el preludio de un rebrote. No hay que olvidar que, durante la primera ola, hubo una meseta prolongada en el número de contagios que nunca bajó a cero. Descendió del pico hasta unos 500 casos, pero luego se reanudó hasta lo que hoy es la segunda ola. Esta nueva meseta en el pico se ha estancado en 5.000 casos al día, y anticipa una posible tercera ola.

2. ¿Por qué la segunda ola ha tenido un impacto mayor que la primera en el número de casos y fallecidos?

La primera razón es que, a diferencia de la segunda ola, ahora tenemos variantes del virus. En segundo lugar, las personas que se infectaron antes han empezado a perder anticuerpos y se han convertido en susceptibles de una reinfección; es decir hay una gran cantidad de población expuesta. Finalmente, durante la pausa epidemiológica, el Gobierno no realizó acciones de salud pública para mitigar esta ola.

3. ¿El actual proceso de vacunación mitigará la segunda ola?

Debido a la velocidad con la que se vacuna actualmente en el Perú, lo veo imposible. Hoy se vacuna al 0,06% de la población por día; a esta velocidad necesitaremos siete años para lograr la inmunidad de rebaño. Así que tampoco atenuará una eventual tercera ola. A la fecha, 23 mil médicos no han recibido ninguna dosis; de ellos 16 mil fueron olvidados por ser cesantes o laborar en pequeños policlínicos.

4. ¿Es posible una tercera ola del COVID-19 en el Perú?

Sí, el riesgo de que se presente una tercera ola todavía más mortal es altísimo. Las cifras aún están en niveles muy altos; tanto en la velocidad de propagación del virus como en la tasa de fallecidos. También hay una razón social: siguen presentándose aglomeraciones y estamos próximos a las elecciones. El Gobierno tiene que monitorear exhaustivamente para evitar un nuevo rebrote.

5. ¿Cree que en esta campaña electoral se ha debatido lo suficiente sobre la pandemia?

No se está discutiendo adecuadamente la pandemia y falta un verdadero debate de propuestas. Desde el Colegio Médico creemos que las medidas anunciadas por la mayoría de candidatos presidenciales son muy pobres. No van acompañadas por una correcta fiscalización, lo cual le resta efectividad e impacto para disminuir la transmisión del virus. Tampoco hemos sido convocados para discutir las acciones a futuro.





Hay aproximadamente 12 mil médicos en la primera línea. (Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Percy Mayta-Tristán

(Médico investigador y director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la U. Científica del Sur)

1. ¿En qué momento de la segunda ola se encuentra el Perú?

Nos encontramos en plena segunda ola, todavía en lo más alto de este evento epidemiológico. Tenemos que entender que, a diferencia de la primera ola, en esta ocasión todo el Perú se encendió a la vez. Es decir, los incrementos de casos confirmados y fallecidos sucedieron en todas las regiones. En algunas, las cifras están bajando, pero en otras siguen en ascenso. Básicamente, es consecuencia de las fiestas de fin de año.

2. ¿Por qué la segunda ola ha tenido un impacto mayor que la primera en el número de casos y fallecidos?

Definitivamente tienen que ver las variantes del virus, que presentan nuevas características. Aunque cada una tiene su particularidad, todas tienen en común que son más infecciosas. Otro factor importante es que, al parecer, el Gobierno no consideró que podría darse esta segunda ola; no hubo medidas oportunas y vivimos una inestabilidad política que claramente ha tenido impacto en la pandemia.

3. ¿El actual proceso de vacunación mitigará la segunda ola?

Debido a la velocidad con la que se vacuna actualmente en el Perú, lo veo imposible. Hoy se vacuna al 0,06% de la población por día; a esta velocidad necesitaremos siete años para lograr la inmunidad de rebaño. Así que tampoco atenuará una eventual tercera ola. A la fecha, 23 mil médicos no han recibido ninguna dosis; de ellos 16 mil fueron olvidados por ser cesantes o laborar en pequeños policlínicos.

4. ¿Es posible una tercera ola del COVID-19 en el Perú?

Por supuesto que sí, pero es prematuro determinar cuándo sucederá. El Perú no es tanto una réplica de lo que ha sucedido en Europa, porque nos ha ido peor; pero hay patrones. Eso sí: no esperamos una tercera ola más mortal porque para ese momento ya deberíamos tener a la población adulta mayor vacunada. Por lo tanto, el sistema de salud tendría una mejor capacidad de respuesta.

5. ¿Cree que en esta campaña electoral se ha debatido lo suficiente sobre la pandemia?

En realidad, lo que hemos visto son campañas basadas en seudociencia y datos incompletos. Vemos a candidatos que no usan mascarilla; otros que promueven el uso de ivermectina. O tomar cañazo. Es lamentable que en un año de pandemia no tengan un plan adecuado. La seudociencia cala porque la gente quiere retomar a sus actividades diarias y se le ofrece una ilusión de la vieja normalidad. Falta un mayor debate.

Percy Mayta-Tristán es, además, líder del Grupo Latinoame-ricano de Investigación en Recursos Humanos en Salud. (Universidad Científica del Sur)

Ragi Burhum

(Científico computacional y miembro de Open Covid-Perú)

1. ¿En qué momento de la segunda ola se encuentra el Perú?

Todavía nos encontramos muy cerca del pico de la segunda ola, aunque saliendo lentamente. Hacia el 11 de febrero se registraron 1.126 muertes diarias en el país por causas no violentas; ahora estamos cerca de 1.003 fallecimientos al día. Hay una reducción en las cifras, pero siguen siendo altas. Es un descenso lento, ya que ha pasado más de un mes desde el registro máximo y aún estamos arriba de los mil decesos.

2. ¿Por qué la segunda ola ha tenido un impacto mayor que la primera en el número de casos y fallecidos?

Creo que el factor determinante han sido las variantes del virus que ingresaron al país. Si bien es difícil decirlo con certeza, es muy posible que las variantes del coronavirus hayan causado un mayor número de casos confirmados y fallecidos. Tiene sentido: la variante brasileña, por ejemplo, es más infecciosa. El Minsa tiene que estudiar este fenómeno con una metodología clara para precisarlo.

3. ¿El actual proceso de vacunación mitigará la segunda ola?

Tendríamos que haber vacunado al 65% o más de la población para ello, pero estamos muy lejos. No estamos ni remotamente cerca de ese número, ya que no tenemos ni un millón de vacunados. Así, este proceso no es determinante. Ahora toca pensar fuera de la caja: en algunos países, se ha retrasado la aplicación de la segunda dosis para evaluar la inmunidad; en otros se aplicará solo una dosis a los que ya se infectaron, etc.

4. ¿Es posible una tercera ola del COVID-19 en el Perú?

Sí, es posible un tercera ola. También una cuarta. Solo se necesita una nueva variante del virus. Toda la situación puede cambiar si se detecta una variante del SARS-CoV-2. También dependerá del impacto que tendrán las elecciones y de nuestra capacidad de vacunar a la mayor cantidad de la población. Dicho eso, considero que es prematuro hablar de una tercera ola cuando prácticamente seguimos en el pico de la segunda.

5. ¿Cree que en esta campaña electoral se ha debatido lo suficiente sobre la pandemia?

Los candidatos no están hablando lo suficiente de la pandemia, o lo hacen de manera muy abstracta. Algunos de ellos ni siquiera han incluido la pandemia como eje central de sus planes de gobierno. Son apenas dos los candidatos que tienen científicos en sus listas al Congreso. Lo más grave es que también están los aspirantes a la presidencia que apuestan por la desinformación y la seudociencia.