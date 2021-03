La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció respecto a la recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que desaconsejó el último lunes la utilización del antiparasitario ivermectina en la prevención o el tratamiento del coronavirus por fuera de ensayos clínicos controlados.

Recordó que el uso de este medicamente solo se da cuando el médico lo prescribe o recomienda un profesional de la salud al paciente para su tratamiento. para tratar la COVID-19.

“En el caso de la ivermectina, en el caso peruano, se viene utilizando hace más o menos un año con bastante regularidad, sin embargo, en las disposiciones del Ministerio de Salud han dejado en claro que si un médico lo recomienda, dependerá del perfil del paciente, de las condiciones que tenga, pero siempre bajo prescripción médica”, remarcó a Canal N.

A finales de enero del presente año, la jefa del Gabinete aclaró que anteriormente la ivermectina estaba dentro del kit para el tratamiento ambulatorio de pacientes COVID-19, pero ahora solo se entrega si lo prescribe un médico.

“La ivermectina no se está distribuyendo libremente como en algún momento se hizo [...] hemos visto diversos estudios, pero lo que sí se hace es que si un médico evalúa a una persona y medica este producto [ivermectina] o cualquier otro; entonces la persona puede utilizarlo”, declaró Bermúdez en diálogo con RPP, en aquella oportunidad.

“Es una relación de paciente y doctor, no podemos repartir un medicamento sin prescripción médica. De repente por ahí ha habido una información que no es correcta, entiendo que anteriormente sí se distribuía en unos kits con varios productos, no solo ivermectina, pero ahora no es así, lo que sí tengo entendido es que, si un médico decide prescribir este medicamento u otro, lo prescribe”, aclaró.

La posición de la EMA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desaconsejó la utilización del antiparasitario ivermectina en la prevención o el tratamiento del coronavirus por fuera de ensayos clínicos controlados. La EMA “concluyó que los datos disponibles no apoyan su uso para el COVID-19 por fuera de ensayos clínicos”, informó la agencia con sede en Ámsterdam en un comunicado.

Otros estudios “son necesarios para sacar conclusiones sobre la eficacia y la inocuidad del producto en la prevención y el tratamiento del COVID-19”, agregó la EMA.

La eficacia de la ivermectina contra el coronavirus, a veces presentada en las redes sociales como remedio “milagro”, no está demostrada científicamente. El empleo de esa medicina como tratamiento contra el COVID-19 no es autorizado en la Unión Europea, y la EMA no recibió “ninguna petición para tal utilización”, precisó el regulador europeo.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su siglas en inglés) señaló el pasado 11 de marzo que no ha aprobado el uso de la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19 en los seres humanos. “La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar los virus)”, precisó.

Colegio Médico tampoco avala su uso

Edén Galán, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú (CMP), reiteró que su gremio no avala el uso de la ivermectina en el tratamiento de la COVID-19, no es eficaz como medicamento preventivo ni como tratamiento para el COVID-19.

“Diferentes instituciones de Estados Unidos han descartado el uso de ivermectina. Como Colegio Médico del Perú, a raíz, de la evidencia hemos tenido el acuerdo de no recomendar el uso de ivermectina. En los últimos meses han sacado documentos de rigor científico que indican que no es eficaz. Por eso de manera unánime hemos recomendado no usarlo”, señaló hoy en diálogo con Latina.

“El Minsa, con la información disponible, debe revisar la guía y retirar el protocolo de manejo porque no hay evidencia, de que pueda ser útil en ninguna de sus etapas”, agregó el representante del CMP.

