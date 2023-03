Cerca del 75 % de alumnos de inicial, primaria y secundaria ya inició el año escolar 2023, pese a los retrasos por las lluvias. Sin embargo, existe un enorme problema a nivel nacional: la infraestructura educativa en mal estado. Son 21.718 colegios en el país los que presentan una infraestructura deteriorada con riesgo de colapso, no necesariamente asociada a las recientes precipitaciones, informó Russel Zevallos, comisionado de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Dentro de este grupo, 442 colegios están ubicados en la capital.

El colegio Santa Rosa de Profam se encuentra en la Asociación Pro vivienda Profam Perú (Foto: Jorge Cerdán).

Uno de ellos es el colegio Santa Rosa de Profam, ubicado en el distrito de Santa Rosa. La institución pública perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 04 empezó a funcionar desde el 2015 y se encuentra en la Asociación Pro vivienda Profam Perú, Mz E 8 lote 1. El subdirector del colegio, Benjamín Vicente Vara, explicó cuáles son las carencias que actualmente presenta esta institución, la cual cuenta con casi 590 estudiantes.

El subdirector resaltó que las aulas de inicial se encuentran inoperativas pues no cuentan con los recursos necesarios. Por ello, los niños de 3, 4 y 5 años se han visto obligados a utilizar las aulas de secundaria para estudiar en las mañanas , de 8:00 de la mañana a 12:30 de la tarde. A raíz de esto, los jóvenes ahora van al colegio en las tardes y noches , de 12:45 de la tarde a 7:00 de la noche.

“Esto representa un primer problema, el cual es que no hay iluminación en los patios ni en las inmediaciones de la institución, esto es un riesgo para los alumnos mayores porque tienen que caminar a oscuras por la zona”, dijo.

El subdirector Benjamín Vicente sostuvo que las áreas de inicial presentan paredes agrietadas y ausencia de luz y ventilación (Foto: Jorge Cerdán).

El traslado de los niños a otras aulas se debe al colapso en la infraestructura que estaba pensada para ellos. La fundadora del colegio, Santosa Roman Molina, pidió al Ministerio de Educación (Minedu) que brinde mayor presupuesto al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) para la reconstrucción de las áreas de los niños de 3, 4 y 5 años.

Los niños carecen de juegos para poder distraerse en sus recreos (Fotos: Jorge Cerdán).

De esta manera, los niños pequeños ya no tendrían que mudarse hasta las aulas de secundaria, las cuales no están capacitadas para ellos. Además, los jóvenes no tendrían que estudiar en las tardes y noches, sino que todo el alumnado podría estar presente desde temprano.

“ Los más chicos deberían estar en su propio ambiente, con carpetas especiales, baños incorporados en los salones y juegos recreativos para que se diviertan . Estamos hablando de niños de inicial que se están perdiendo de esa experiencia, la cual debería formar parte de su vida escolar”, señaló Santosa.

El subdirector Benjamín Vicente sostuvo que las áreas de inicial presentan paredes agrietadas y ausencia de luz y ventilación . “Los pequeñitos son lúdicos. Es importante que tengan un patio con juegos para el momento del recreo. Además, el hecho de implementar una mejora en los salones de los niños no solo los beneficia a ellos, sino que los mismos adolescentes también tendrían su propio espacio y dejarían de salir tan tarde de clases”, agregó.

Las niñas y niños de 3, 4 y 5 años tienen que estudiar en las instalaciones de secundaria debido a las deficientes carencias de las aulas de inicial (Foto: Jorge Cerdán).

Santosa Roman, junto a las madres de familia del colegio, recalcó que el cerco perimétrico está deteriorado por factores climatológicos , lo cual implica un riesgo porque suelen ingresar animales; además, cabe la posibilidad de que un niño salga de la institución por alguno de los pedazos rotos del cerco.

El cerco perimétrico del colegio está deteriorado por factores climatológicos (Foto: Jorge Cerdán).

Por otro lado, los padres están buscando todos los medios posibles para cerrar los biodigestores, los cuales se encuentran en el patio de inicial. Asimismo, tienen el objetivo de ubicar el desagüe en otro espacio que no sea dentro de las instalaciones debido a que esto implica un foco infeccioso para los pequeños.

Los padres tienen el objetivo de ubicar el desagüe en otro espacio que no sea dentro de las instalaciones debido a que esto implica un foco infeccioso para los pequeños (Foto: Jorge Cerdán).

Los directivos y padres de familia del colegio Santa Rosa de Profam exhortan a las autoridades correspondientes a instalar módulos educativos de buena calidad para los niños de 3, 4 y 5 años. “Esperamos que el Minedu pueda ampliar el presupuesto del Pronied y nos puedan ayudar a mejorar la educación de los más pequeños” dijo Santosa.