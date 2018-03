Reniec: sepa cómo tramitar la renovación del DNI

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es indispensable para realizar trámites notariales o financieros, así como también para suscribir contratos y recibir beneficios de programas sociales, entre otros.



Es importante considerar que el trámite solo se puede realizar a partir de los 60 días previos a la caducidad del documento en cualquier oficina o agencia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Cuáles son los requisitos para renovar el DNI?

Previamente se debe realizar el pago de S/30 por concepto de renovación en el Banco de La Nación.

También se pide una fotografía, la cual debe ser en fondo blanco y tamaño pasaporte. Se tomará en cuenta las siguientes características: que no tengan marcos o sean porosas, que no se tengan prendas en la cabeza (a excepción de las religiosas) o se utilicen lentes. La persona deberá estar de frente y no tiene que sonreír.

El trámite solo lo podrá hacer el titular del documento ya que se deberán tomar las huellas dactilares, datos personales y firmar.

La renovación del documento también contempla la rectificación de domicilio, nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, grado de instrucción y decisión de ceder órganos y tejidos.



