Dos inmuebles quedaron inhabitables tras aniego de agua residual en SJL

A 10 días del terrible aniego de agua residual que inundó la urbanización Los Jardines, en San Juan de Lurigancho, las autoridades declararon como inhabitable dos inmuebles que pertenecen a una misma familia.



Se trata de una vivienda y un taller de confección de ropa. El propietario, Bryan Quiroz, indicó que los ingenieros del Ministerio de Vivienda y de Sedapal han prohibido el ingreso a su familia pues más del 70% de la estructura quedó dañada: muros, columnas y cimientos.

“Es por ese motivo que ellos han dicho que no podemos entrar, no podemos habitar, que se necesita reconstruir. Las entidades apoyan pero el seguro hasta ahora no se pronuncia”, denunció Quiroz, en informe de TV Perú noticias.

También comentó que los ingenieros advirtieron que la vivienda puede caer y se necesita remover la tierra en una profundidad de 60 centímetros. “Al filtrar el agua por este lado se ha generado un desnivel del techo. Han dicho que en cualquier momento puede colapsar”, señaló.

Enfatizó que esta demora por darle una solución los afecta pues se dedican a la producción de ropa para la venta en Gamarra, en La Victoria. Ha pasado más de una semana y sigue teniendo pérdidas.