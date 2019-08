Estas son las restricciones vehiculares por la clausura de los Parapanamericanos Lima 2019 

Mañana domingo 1 de setiembre terminan los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y se llevará a cabo la ceremonia de clausura del torneo internacional. Esta se celebrará en la Villa Deportiva Nacional (Videna) a las 7 p.m.

El ingreso de los espectadores será por la puerta Nº 10 (ubicada en la avenida Canadá), que estará abierta desde las 5 p.m. Se recomienda ir temprano pues los asientos no se encuentran numerados. Además, se aconseja no asistir con vehículo propio ya que no hay dónde aparcar.

Además, la PNP ha dispuesto una serie de restricciones vehiculares en las calles y avenidas circundantes. La medida empezará a regir desde las 5 a.m hasta las 23:59 del domingo.

—Cierres totales y parciales—

En la avenida Aviación se cerrará solo un carril, a la altura de la puerta Nº 13 de la Videna hasta la avenida Del Aire.

En la avenida Del Aire se cerrarán dos carriles, en el sentido oeste a este, desde la intersección con la avenida Aviación hasta la avenida San Luis.

En la avenida San Luis, en el sentido norte a sur, se restringirá el paso vehicular en dos carriles, desde el cruce con la avenida Del Aire hasta la avenida Canadá.

En la avenida Canadá, de este a oeste, se bloquearán dos carriles desde la avenida San Luis hasta la avenida De la Arqueología.

Las rutas de desvío recomendadas se activarán en el mismo horario de cierre y comprenderá, para el sentido de sur a norte, la avenida Aviación hasta la avenida San Juan para continuar por esta vía hasta el cruce con la avenida San Luis y luego seguir la ruta habitual.



La otra opción para los vehículos es seguir por la avenida Del Aire, en sentido oeste a este, seguir por la avenida Agustín de la Rosa Toronto, de norte a sur, y desviarse por la avenida Julio Bailetti y continuar con su ruta normal.

—Más datos—

-En la ceremonia de clausura participarán más de 200 artistas, entre ellos los Hermanos Yaipén y la cantante criolla Eva Ayllón.

-Durante el ingreso se debe portar tanto el Documento Nacional de Identificación como el boleto del espectáculo.

-Los menores de 18 años deben entrar acompañados por un adulto.