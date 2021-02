El segundo día de vacunación contra el COVID-19 en el hospital Edgardo Rebagliati, de Essalud, se desarrolló en medio de colas, desorden y denuncias de errores en el padrón del personal de salud priorizado para recibir la primera dosis de Sinopharm.

Flor de María Bazán, secretaria general del sindicato de enfermeras del mencionado hospital, denunció que durante la jornada de hoy se incluyó en el padrón a personal que no trabaja en las áreas críticas de atención a pacientes con COVID-19.

“Tenemos una lista donde se ha vacunado a personal en aislamiento, tanto médicos como enfermeras, y personal de gerencia que no ha trabajado directamente con COVID-19. Lamentablemente al personal de UCI que ha trabajado durante toda la pandemia no ha sido vacunado. Ayer también hubo caos”, dijo a El Comercio.

Una de las enfermeras que no fue incluida en la lista de hoy es Guadalupe Zúñiga, quien desde hace 15 años trabaja en el área de Emergencia y que atiende a pacientes con COVID-19 desde el mes de marzo. “Éramos más de cuatro las que estamos de turno que hicimos una cola larga, pero no estábamos consideradas. Nos anotaron en un papel para que nos vacunen después. No nos han dicho cuándo será”, dijo.

Médicos realizan Largas colas en los exteriores del Hospital Edgardo Rebagliati para ser vacunados contra el COVID-19. Foto: HUGO PEREZ / @Photo.gec

Para Bazán, esta situación responde a un problema en la organización de la jornada de vacunación, cuyo diseño en esta oportunidad no estuvo a cargo del departamento de enfermería del hospital.

“Lamentablemente, esta vez lo han manejado otros profesionales. Nosotras defendemos nuestro trabajo porque enfermería se encarga de la vacunación. Las mayores campañas mundiales siempre se han manejado por enfermería. Tenemos la experiencia y la estrategia”, señaló.

Según dijo, hay aproximadamente 1.000 enfermeras solo entre las áreas críticas y de emergencia, pero no todas han sido consideradas para recibir las primeras vacunas. “Por falta de previsión en la organización se ha creado una disconformidad en personal de enfermería, el personal médico y técnico. Es cierto que se tiene que vacunar por prioridad porque hay pocas vacunas, pero primero debe ser a las que personas que han estado frente a la pandemia y eso corresponde al área de emergencia y UCI”, añadió.

Esta mañana, el Ministerio de Salud precisó que al Seguro Social (Essalud) se le entregó 32,247 dosis del primer lote de 300.000 vacunas de Sinopharm que llegaron al país el último domingo. En un comunicado, el sector indicó que la distribución se realizó en base al padrón creado con información proporcionada por Essalud hasta el 5 de febrero. “La información proporcionada por las entidades en fecha posterior al cierre del padrón, será incorporada terminada la primera semana de vacunación”, indicaron. En total, con las primeras dosis se espera vacunar a un total de 141.367 personas que trabajan en el sector salud.

CAMBIOS EN EL PADRÓN

Ante el desorden registrado esta mañana, Hernán Ramos, vocero de Essalud, dijo que la situación ocurrió por cambios sufridos en el padrón oficial de trabajadores de salud que recibirían la vacuna contra el COVID-19.

En declaraciones a RPP, Ramos dijo que en un primer momento el Ministerio de Salud envió una relación de nombres que no incluía a algunos trabajadores de las áreas de UCI y emergencias, por lo que se hicieron modificaciones y esto generó confusión. “Internamente se ha coordinado y corregido ese problema, lo estamos poniendo a disposición de todos. Hoy ha vuelto a salir un nuevo padrón, ya lo estamos comunicando para que no haya problemas de coordinación”, agregó.

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, confirmó que ha recibido reportes por la no inclusión de personal de COVID-19 en la lista de vacunación de algunos hospitales de Lima. Sin embargo, hizo un llamado a la calma al recordar que este domingo llega un lote de 700 mil vacunas de Sinopharm para completar la inmunización de todo el personal de salud.

“Hemos recibido quejas de diversos hospitales, colegas de hospitalización COVID y un caso de UCI. La respuesta del Ministerio de Salud es pedir calma porque ha sido una operación con mucha rapidez y se está esperando que llegue el complemento de dosis, con lo que se cerraría la distribución para vacunar a todo el personal sanitario”, dijo a este Diario.

La Rosa también reiteró el pedido para que se contrate a por lo menos 5.000 enfermeras para el primer nivel de atención, que permita una buena cobertura de vacunación contra el COVID-19 y del esquema nacional que inmuniza a la población contra otras 19 enfermedades. Sobre la propuesta del candidato Julio Guzmán de contratar a estudiantes de medicina para esta tarea, la decana precisó que la vacunación es una responsabilidad de enfermería . “Un candidato que no sepa las funciones de los profesionales preocupa. La salud no puede estar en manos de estudiantes”, agregó.

El Gobierno ha informado que cualquiera que conozca de algún acto que vulnere las disposiciones del proceso de vacunación, está obligado a denunciarlo a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, (denuncias.servicios.gob.pe), o por cualquier medio que permita derivarla a la Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces en las entidades públicas, o directamente a la Contraloría General de la República a través de su Plataforma de Denuncias.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Sagasti recibe la primera dosis de Sinopharm

Presidente Sagasti recibe la primera dosis de Sinopharm