Ante las denuncias por violaciones, secuestros y robos perpetrados por conductores de taxis por aplicativo, el Congreso y el Ejecutivo elaboran propuestas para regular este servicio en beneficio de los usuarios. Una de ellas es el ‘botón de pánico’, iniciativa de la Comisión de Defensa al Consumidor.



Adelantándose a ello, la empresa Uber informó hoy que ya cuentan con nuevas funciones dentro de su aplicación, una de las cuales es, precisamente, un botón en forma de escudo que aparece directo en el mapa de la aplicación al iniciar cada viaje. Al presionarlo, en caso de emergencia, el teléfono se contactará directamente con el 911, Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿Cómo funciona?

Al presionar el ‘botón de pánico’ la aplicación mostrará la placa del auto, el nombre del conductor y la ubicación actual aproximada en la que el Usuario se encuentra en ese momento. Esto permitirá que el usuario pueda compartir esta información con la PNP al contactarlos.

Además de las llamadas al 911 desde la aplicación, Uber asegura que se dará seguimiento a los usuarios que utilicen esta función, los contactará y tomará las medidas preventivas que correspondan al caso, como la investigación interna correspondiente usando la trazabilidad del viaje.

Otra nueva opción son los Contactos de confianza, a través del cual los usuarios podrán compartir los viajes solicitados a través de la app hasta copn cinco contactos y configurar sus preferencias. De este modo, los contactos de confianza podrán seguir el viaje del Usuario incluso si este pierde la conexión a internet durante el viaje.

Finalmente, se contará con un centro de seguridad que incluye la información más importante que los usuarios pueden requerir en materia de seguridad, como es soporte 24/7, verificación de los datos del viaje antes de subir al auto, calificación y retroalimentación anónima a conductores, compartir el viaje con familia o amigos y monitoreo GPS de cada viaje.



CABIFY

Consultados sobre este tema, la empresa Cabify informó a El Comercio que evalúa la posibilidad de agregar el ‘botón de pánico’ a la aplicación en Perú. No obstante, señalaron que su prioridad es contar con filtros adecuados para sus conductores.

“Consideramos que lo más importante es siempre contar con un estricto filtro de conductores para que el usuario no se vea en la necesidad de usar este botón. Además la funcionalidad de compartir tu trayecto con tus contactos le permite a tu persona de confianza hacer seguimiento a tu viaje en tiempo real. Esto último ya es parte de nuestra app desde tiempo atrás”, indicaron.

EASY TAXI

Easy Taxi tampoco descarta implementar un ‘botón de pánico’ en la aplicación de taxi o cualquier otra funcionalidad que exija la ley. De hecho, Christophe Robilliard, co fundador de la empresa, señaló que se colocó uno en la app para México por exigencia reglamentaria de dicho país. Sin embargo, indicó que no es tan eficiente como parece. “Si estás bajo una situación de riesgo, sacar tu celular, desbloquearlo, ingresar a la aplicación y apretar un botón no es práctico”, dijo a El Comercio.



En ese sentido, enfatiza en que la mejor forma de evitar casos delictivos a bordo de las unidades es con un correcto proceso de selección a los conductores. “Nosotros revisamos de forma presencial los perfiles de todos los conductores”, precisó.

