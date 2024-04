Vidal Matos también mantuvo cargos en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga Y Mercancías (Sutrán), la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao (Aate) y en la subgerencia de tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

- Presidenta, ¿cuánto durará su gestión?

Yo he recibido el encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para completar la gestión que se venía efectuando desde hace cinco años. Creo que, aunque una gestión dure un día, [es] importante tomar acción. Mi meta y compromiso es que, desde el primer día que asumí [la presidencia] hasta el último día, voy a trabajar arduamente por la mejora del servicio de transporte.

- Nuevamente, le hago la pregunta. ¿Cuánto durará su gestión?

Tenemos el encargo hasta junio [de este año], que se cumplen los cinco años [de la gestión que inició José Aguilar].

- Más o menos, tres meses...

Sí, es terminar la gestión.

- ¿Qué se puede hacer en este corto tiempo de tres meses?

Mucho, si realmente se tiene ganas. Estamos promoviendo la mejora de la gestión de los servicios [de transporte]. [Con respecto al Metropolitano] hemos hecho cambios en las zonas de embarque, contingencia y emergencia. El 15 de mayo estamos terminando tres aperturas [espacios de sobrepaso de los buses] cerca a la estaciones Central, España y Caquetá. Estos lugares han tenido demoras en los servicios por cuanto no había una zona de sobrepaso.

Asimismo, tenemos una concentración de la demanda de pasajeros [en el Metropolitano] que desborda las estaciones. [Ante esto] lo que hemos hecho es diferenciar la demanda y canalizarla [a través de los alimentadores] a espacios donde puedan atenderse mejor. Las mejoras que se han dado son visibles. El día de mañana [hoy] estamos accionando una fusión de expresos, reduciendo la frecuencia de viajes de tres minutos y medio a dos minutos, con la adición de doce viajes.

Si queremos hablar de una mejora del transporte, tenemos que atacar estos tres pilares: el usuario, el vehículo y la vía. En el tema de infraestructura, rápidamente hemos abordado este tema de apertura de zonas de contingencia. En cuanto al vehículo, estamos gestionando la flota, estamos mejorando los servicios...

- ¿Ya hay un contrato para renovar [la flota de buses]? Porque su vida útil se cumple el próximo año.

Tenemos fuertes desafíos en la nueva incorporación de flota. Lo que estamos haciendo es...

- ¿Pero hay un contrato?

Tenemos el contrato de concesión, que culmina en doce años. Los vehículos ya tienen un tiempo de vida útil mayor. Sin embargo, venimos trabajando para renovar flota. Ya nos hemos reunido con el Banco Mundial, vamos a hacer una consultoría para definir los compromisos contractuales. Lo que no se ha hecho en tantos años, ya estamos tomando acción y es una prioridad sacar adelante este tema. El contrato, en las condiciones en las cuales está, no permite una renovación de flota.

- Entonces, ¿cuándo se renovará la flota?

Estamos en el proceso de esa consultoría. Estamos trabajando en todas las alternativas para llegar a una solución definitiva, ese es mi compromiso. Para complementar una pregunta anterior: hay un tema muy importante. En todo servicio de transporte hay una interacción de la autoridad, [y] del usuario. Necesitamos la colaboración del usuario. Una de las medidas adicionales que se está tomando es la lucha contra el acoso en el servicio de transporte [desde el 18 de abril].

- Usted mencionó tres pilares, pero estos se han visto con muchas deficiencias por años. Hubo muchos planes para el tema, como ampliar la cantidad de buses, la mejorar de la gestión de pasajeros. ¿Por qué, si ha pasado tanto tiempo sin concretar soluciones, usted cree que en una gestión de tres meses se va a poder lograr?

No digo que se va a poder lograr, sino que ya lo estamos haciendo.

- ¿Las acciones han mostrado resultados positivos?

Por supuesto que sí. Estamos muy optimistas de que estas medidas se [concreten]. Ojo, ahora estamos a un nivel de piloto. Todo te lleva un tiempo y toda medida nueva va a tener siempre posiciones a favor y en contra.

- ¿No se han hecho antes?

No se han hecho antes, pero las estamos haciendo ahora. Yo veo que desde el día uno de esta gestión se tienen que hacer cambios y se están haciendo. Yo no me reúno con alguien si no he hecho ya cambios y yo desde el día uno he tratado de impregnar que necesitamos urgencia [en el sistema de transporte] porque no hay más, no da para más.

- ¿Por qué le ha costado tanto a la ATU lograr sus propuestas?

Cada coyuntura es diferente. Yo creo que hemos llegado en un momento donde los avances de diferentes gestiones están [permitiendo] efectuar estas medidas. Por ejemplo, el tema de la Línea 2. Se ha luchado por muchísimos años para sacar adelante el tema. Una de las demandas de la población son los cerramientos [el cercado perimétrico con barreras metálicas en alrededor de las obras subterránea]. En Lima Este tenemos tres estaciones casi acabadas y estamos priorizando [habilitar durante la gestión] ocho kilómetros de la Carretera Central, sin cerramientos.

- Es decir, de acá a junio ya estaría todo abierto.

Efectivamente, pero no debemos dejar de reconocer que esto se ha logrado gracias al trabajo de años. No podemos ser mezquinos y decir que de un día para otro se logran las cosas.

- ¿Por qué se ha ampliado la marcha blanca de la Línea 2?

La Línea 2 tiene muchos desafíos. Hay un tema con la llegada de las tarjetas, que se está trabajando.

La adquisición de las tarjetas es competencia de la ATU...

Claro, es competencia de la ATU. La ATU es el ente técnico del concedente, que es el MTC. El Ministerio le encargó a la ATU [entre otras cosas] la compra de tarjetas. Este encargo sucedió hace un año, más o menos. No viene de tiempo atrás.

- ¿Ya se firmó el contrato para las más de 199 mil tarjetas? [Desde inicios del 2024 la ATU inició un proceso de adquisición de las Tarjetas Interoperables de Transporte (TIT) para cubrir la demanda del 2024. A la fecha, solo han llegado las primeras 40 mil compradas para la marcha blanca inicial y recibidas en el 2023]

Claro, se encuentra en ese proceso.

- ¿Todavía no se ha adjudicado el contrato?

Se encuentra en ese proceso.

- Primero se hizo una compra de 40 mil tarjetas...

Que fue para el tema de la inauguración [en diciembre del 2023].

- ¿Y, desde entonces, no hubo ningún contrato adicional para la compra de tarjetas?

No es que no ha habido ningún contrato. El tema llega por fases...

- Pero ese primer contrato eran solamente dos fases, dos lotes que ya llegaron.

Sobre ese detalle específico, que es importante [que se conozca], no quiero dar una cifra [incorrecta]. Le vamos a alcanzar la información.

Durante la entrevista, el equipo de la ATU indicó que ya se había contratado a Enotria S.A. para la adquisición de 199.130 TIT. El primer lote (99,130 TIT) llegará en la segunda semana de julio del 2024, el siguiente (50,000 TIT) llegará en la tercera semana de agosto y el último (50,000 TIT) llegará en segunda semana de septiembre.

- Entonces, ¿la extensión de la marcha blanca tiene que ver también con la demora en la llegada de las tarjetas?

El tema de la marcha blanca y su extensión es decisión del MTC. Nosotros, como ente técnico, recibimos un encargo y a través de ese encargo, nosotros brindamos una asistencia. Pero las decisiones de compromisos y de anuncios lo tiene que dar en MTC.

- ¿La relación entre la ATU y el MTC es positiva?

Es positiva. Yo he recibido el encargo y apoyo del Ministerio. Nosotros formamos parte del MTC y tenemos todo el acompañamiento. Estamos recibiendo mucho apoyo, y por eso podemos accionar rápidamente.

- ¿Se superó, entonces, la ruptura de esa relación en gestión anteriores, que llevó a la destitución de una presidenta de la ATU? [En mayo del 2023, el gobierno destituyó a María Jara, modificando el reglamento de la ATU. El acto fue considerado ilegal por diversos especialistas]

Yo le digo mi situación actual. Eso es lo que tenemos, tenemos que mirar hacia adelante.

- El tema de las tarjetas tiene dos frentes. Uno es que tienen que llegar y la otra es que puedan servir para lo que son, la interoperatibilidad del sistema de transporte. ¿Cómo va este proceso?

Estamos próximos a aprobar el reglamento de recaudo único, yo creo que en mayo. Este reglamento nos va a dar las directrices para las formas de pago y para que podamos tener una cámara de compensación donde podamos tener una integración tarifaria. El sistema de recaudo único va a tener las reglas de juego claras.

- Una vez publicado el reglamento, ¿cuánto tiempo va a demorar para que los sistemas de recaudo se integren?

Si bien es cierto que esto se está formulando a nivel de reglamentación, los equipos ya han estado trabajando para el caso de la Línea 1. Se tiene una mirada de ampliación de capacidades y la renovación de todas las tarjetas que se tienen. Próximamente anunciaremos el tema de recarga y monederos electrónico.

- ¿Esto se ha conversado con los corredores complementarios?

Los corredores complementarios tienen un contrato particular con una empresa de recaudo. Ese nivel de mejora o de integración se va a trabajar, incluso con nuevos corredores. Pero ya se está trabajando para llegar [a las exigencias] del reglamento de recaudo único.

- Hace unos meses vivimos una crisis con los corredores complementarios. Se llegó a una solución económica, básicamente se pagó parte de la deuda que tenía la ATU. Sin embargo, los aspectos que llevaron dicha deuda, la fiscalización, invasión de carriles exclusivos , etcétera, permanece. ¿Qué está haciendo la ATU para no caer nuevamente en este problema?

Uno de los principios que tengo es no solamente ver los temas de tratamiento inmediato, sino las soluciones de fondo. La problemática de los corredores pasa por el tema de la informalidad. Estamos haciendo una serie de acciones en este caso, proponiendo mayores depósitos [de vehículos intervenidos], demandas adicionales para operativos en más zonas, megaoperativos, operativos nocturnos. Tenemos una demanda adicional para duplicar los fiscalizadores. Otro tema principal es la fiscalización electrónica. Se han hecho convenios con nueve municipalidades. Son cerca de 120 cámaras con las cuales hemos [registrado] alrededor de 4.000 infracciones desde enero.

- En el Congreso de la República hay un interés constante por formalizar el taxi colectivo en Lima y Callao. ¿Cuál es la posición de la ATU al respecto?

La posición institucional de la ATU se mantiene. Nosotros tenemos una lucha frontal contra la informalidad. Todo reconocimiento al colectivo es reconocer el servicio en un vehículo de menor capacidad. El servicio de transporte se tiene que dar con vehículos de capacidad brinden una mejora en la reducción del tiempo de viaje, sin que la capacidad de la vía se vea limitada. Al tener tantos vehículos se genera congestión, generas un tema de caos e inseguridad. Somos creyentes de que la reforma del transporte y la modernización no puede darse retrocediendo por retroceder.

- [En la pared de la sala donde se llevó a cabo la entrevista hay un mapa con seis líneas de metro propuestas]. Llama la atención esta pared. ¿Cuándo estiman que algún día vamos a poder ver esto hecho realidad?

Nosotros venimos trabajando con la línea la Línea 2 y respecto a la Línea 3 y la Línea 4, venimos efectuando acciones. Tenemos perfiles viables de ambas y se han ingresado a la Programación Multianual de Inversiones. Esto permite efectuar acciones de presupuesto para estos proyectos. Nuestras metas en las líneas 3 y 4 es trabajar en la compra de zonas de terminales, patios taller y de una PMO para la gestión de estos proyectos.

- Usted ya ha trabajado en la ATU. ¿Cuántos años ha laborado en la entidad?

Desde el inicio de la ATU, en el consejo directivo. Allí no vemos el tema operacional, es una visión macro.

- Participó en el consejo como representante del MTC...

Hasta la fecha lo sigo siendo [representante del MTC]. También he tenido algunos cargos de Dirección de Infraestructura, he estado a cargo de dirección de la Línea 2. Por eso indiqué que las cosas que se han logrado [en en la Línea 2] no son unos meses, esto viene de mucho tiempo de esfuerzo y desafíos.