Desde hoy es obligatorio el protector facial en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores Complementarios Ciudadanos que no portaban el protector facial no podían abordar buses o ingresar a estaciones por lo que optaron por comprar el producto al precio de S/ 10. Un panorama diferente se reportó en Puente Nuevo donde pasajeros abordaban buses y combis pese a no cumplir la disposición.