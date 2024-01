Carmen Deulofeu, gerente general de Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, asegura que la demoras en la entrega de permisos, de predios saneados (liberación de interferencias) y estudios definitivos ha sido hasta ahora la principal causa de retrasos en la obra que se encuentra a 57% de avance. Por ello, están en un proceso de “sinceramiento” del cronograma del contrato de concesión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Con la entrega de áreas que ellos (MTC) han ido avanzando, estamos sincerando plazos. Está previsto que se suscriba una adenda con este sinceramiento”, explicó a El Comercio.

Tuneladora Delia se encuentra en la estación Cangallo de la Línea 2 del Metro de Lima Luego de cruzar el muro de la estación Cangallo (E-15), la tuneladora “Delia” continuará sus trabajos de perforación con destino a la estación Manco Cápac (E-14), en La Victoria. 1 / 6 Tuneladora Delia se encuentra en la estación Cangallo de la Línea 2 del Metro de Lima 'Delia' ha perforado y construido casi 4 kilómetros de túnel, desde la estación San Juan de Dios (E-19) hasta la estación Cangallo (E-15). 2 / 6 Así se construye la estación Cangallo Todas las estaciones contarán con escaleras fijas, eléctricas, pavimentos podotáctiles y ascensores que garantizan el acceso de personas con movilidad reducida. 3 / 6 Tuneladora Delia se encuentra en la estación Cangallo de la Línea 2 del Metro de Lima Los túneles de la Etapa 1B tienen un avance del 100% en cuanto al método NATM (tradicional). El resto de la Etapa 1B, unos 5.2 Km, se ejecuta con la tuneladora Delia que se ensambló en la Estación San Juan de Dios (E-19) y concluirá sus trabajos de excavación en la Estación Parque Murillo (E-11). Luego de ello, iniciará la perforación del túnel de la Etapa 2 hasta llegar a la Estación Insurgentes (E-04), desde donde la otra tuneladora, Micaela, ya construyó 4 km del túnel en dirección al Puerto del Callao (E-01). A la fecha ya hay 16 km de túnel construido de la siguiente manera: 4 / 6 Tuneladora Delia se encuentra en la estación Cangallo de la Línea 2 del Metro de Lima El avance global del Proyecto es del 57% (hasta el cierre de 2023) del compromiso de inversión que asciende a 4531 millones de dólares (sin IGV). 5 / 6 Tuneladora Delia se encuentra en la estación Cangallo de la Línea 2 del Metro de Lima La tuneladora ‘Delia’ fue ensamblada en la estación San Juan de Dios (E-19) y concluirá sus trabajos de excavación de la Etapa 1B en la estación Parque Murillo (E-11). 6 / 6

En este escenario, señala que la propuesta del alcalde para no construir la Estación Central y avanzar con las siguientes añade otro obstáculo y pone en riesgo todo el proyecto. El MTC ha respaldado, en un comunicado emitido ayer, la ejecución de dicha estación reiterando que “es fundamental para el funcionamiento” de la Línea 2. Hasta la fecha solo se ha puesto en funcionamiento 5 de las 27 estaciones planificadas.

“Si continúa sin darnos los permisos no quedará otra, para que no se pare la tuneladora y se mitigue en algo el impacto, que plantear otra adenda para un paso en lleno (sin estación), pero esto tiene una serie de complicaciones además de los sobrecostos. Entre cada dos estaciones hay aproximadamente 1km, pero si te saltas una ya no se cumple con las normativas y criterios de seguridad, de evacuación, la NFPA 130 (norma contra incendios) y eso es sagrado. Parece algo ligero no tener una estación, pero no es así. No existirá la etapa 1B y etapa 2, ni puesta en operación. Nos quedaríamos con el único tramo de 5 estaciones” , asegura Deulofeu.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao es un corredor ferroviario subterráneo de este a oeste de 27 kilómetros, con 27 estaciones que se recorrerán en un estimado de 45 minutos entre el Puerto del Callao y la Municipalidad de Ate. El Ramal de la Línea 4 comprende 8 estaciones adicionales desde la avenida Elmer Faucett hasta la avenida Néstor Gambetta (pasando por el aeropuerto). Son alrededor de 8 kilómetros que se recorrerán en aproximadamente 13 minutos.

Cuando se firmó el contrato, en el 2014, la obra estaba planificada para ser entregada en el 2019, pero los plazos cambiaron al 2020, 2022, 2024 y enero del 2025. Sin embargo, en agosto del 2022, la tuneladora Delia estuvo detenida poco más de un año en la estación 28 de Julio por falta de entrega de áreas para la construcción.

Sobre los cuestionamientos al método de construcción –y la supuesta confesión que le atribuye el burgomaestre– Deulofeu asegura que la técnica “cut & cover” que se usa para construir las estaciones es la más moderna e idónea para trabajar en zonas urbanas. “Creo que seguramente debe tener alguna confusión. Es el método más seguro para controlar subsidencias o movimientos que se puedan producir al construir la estación. Sorprende lo que dice el alcalde porque es un método de última generación que se usa para el metro Grand Paris, en Madrid, Barcelona, São Paulo, Quito”, dijo.

El 19 de diciembre de 2023, la tuneladora ‘Delia’ atravesó el muro de la estación Cangallo (E-15), tras concluir la edificación de 902 metros de túnel, tramo que comenzó en la estación 28 de Julio (E-16). / MTC

El MTC ha anunciado que este martes habrá una reunión con el municipio metropolitano y la concesionaria a fin de continuar con la ejecución de la obra.

Cierre reducido

La negativa del alcalde a la construcción de la estación central se sustenta en la pérdida económica que significa para los comerciantes de la zona el cierre de vías por varios años. Sin embargo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha advertido que sin permisos se genera un retraso que puede significar un perjuicio económico al Estado peruano de hasta US$ 9 millones mensuales. Este organismo ha calificado de “ilegal” la Ordenanza N°259 de la Municipalidad de Lima, publicada en diciembre pasado, para declarar inaplicable la Ley de endeudamiento que exonera de permisos municipales –como el permiso de interferencia de vías– a proyectos priorizados como la Línea 2.

Plano de Ll Estación Central de la Línea 2 que conectará este servicio con el Metropolitano. Su construcción supone el cierre de la avenida Paseo Colón.

La respuesta del concesionario ha sido reducir el plazo de cierre de vías de 2 años a 13 meses. El MTC ha confirmado este cambio a fin de minimizar el impacto que podrían generar el cierre de dos cuadras de la Av. Paseo Colón. Además, tampoco se cortará la circulación vehicular de la av. Garcilaso de la Vega, la cual mantendrá dos carriles en ambos sentidos. “El diseño de la estación se ha optimizado y compactado al máximo para no afectar nunca la circulación en el jr. Washington, en la av. Paseo de la República y en el óvalo Grau”, añadió el ministerio en un comunicado.

Lo cierto es que no es el único paso pendiente para el avance de la obra. Deulofeu añade que, hasta diciembre del año pasado de las 82 estructuras (estaciones, pozos y otros) que forman parte de todo el proyecto, se han realizado 70 entregas (entre totales y parciales) de áreas listas para construcción. Es decir, hay 12 áreas que aún no están saneadas. “Si no se han cumplido los plazos es por factores concomitantes. En la zona este, por ejemplo, quedan 3 estaciones. En la estación 26, Prolongación Javier Prado, hace tiempo la superficie se podría devolver al trafico porque todo está terminado, pero estamos esperando que la municipalidad de su ok. Eso lo tenemos listo desde hace tiempo”, explicó.

Ya en junio del año pasado Contraloría advertía el incumplimiento del MTC de los plazos contractuales para la entrega de las áreas de la concesión correspondiente a los pozos de ventilación y estaciones. Para entonces estaba pendiente la adquisición y posesión de predios y la liberación de interferencias, cuya gestión se encuentra a cargo de la ATU, para seis áreas.

