Alcalde de La Molina: “El ‘pico y placa’ debe atener la realidad socioeconómica de los ciudadanos”

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, comentó que el plan ‘pico y placa’ tiene que atender a una “realidad socioeconómica”, en referencia a que los ciudadanos de su distrito que tienen dificultades para conseguir transporte.

“Lamentablemente no hay una oferta adecuada en cuanto a los buses. ‘Pico y placa’ debe atender a una realidad socioeconómica”, indicó.

“En La Molina, el 73% (de los vecinos) son de clase media y sectores emergentes. (Pero) si quiero contribuir con una cultura vial, dejo mi auto en mi casa y opto por alternativas como el transporte público. (Sin embargo) no tengo la oportunidad de subir a una unidad, pero volteo y veo un taxi, que me cobra 30 o 40 soles, siendo yo alguien que gana en promedio 3,100 soles en el distrito. (Entonces) no tengo ese dinero para el taxi”, agregó.

En ese sentido, manifestó que el plan ‘pico y placa’ no estaba "atendiendo estructuralmente" las causas relacionadas a la falta de transporte público en el distrito.

La Municipalidad de La Molina exige el incremento de los buses del Corredor Rojo, que incluye a la avenida Javier Prado, a fin de que se pueda atender la gran demanda de transporte público en este distrito.

Ayer, Paz de la Barra anunció que el municipio de su distrito retrocederá en la acción de amparo presentada contra la restricción vehicular ‘pico y placa’, luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que este plan ya no iba a ser aplicado en La Molina.