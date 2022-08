Desde ayer entraron en vigencia los nuevos límites de velocidad en calles, jirones y avenidas de Lima Metropolitana. Según el Decreto Supremo 025-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el nuevo criterio de gradualidad considera que, a mayor velocidad, también incrementa el riesgo para los conductores y peatones.

“Nuestra intención es disminuir los accidentes de tránsito. Hemos focalizado los puntos con mayor incidencia y ahí desarrollamos la fiscalización”, explicó el coronel Wilson Villalobos, jefe de la División de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional.

Al cierre de la edición, no se precisó la cifra total de infractores por exceso de velocidad. No obstante, Villalobos señaló que se reportaron 35 fotopapeletas en un rango de dos horas, entre las 7 a.m. y 9 a.m., en la avenida Tomás Marsano, en Surco.

Según los especialistas, la Policía Nacional solo cuenta con 10 cinemómetros para fiscalizar que los conductores no excedan los límites de velocidad en Lima Metropolitana. (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Deficiencias

El coronel (r) PNP, Franklin Barreto, explicó que esta fiscalización se está realizando con cinemómetros manuales, una tecnología que ya se encuentra desfasada y que solo tendrán un efecto parcial que, a la larga, no cumplirá su efecto.

“Al ser equipos que no son físicos tendrá limitaciones. Por ejemplo, no podrán controlar a las motos, que son vehículos que en su mayoría exceden los límites de velocidad y tienen las placas en la parte trasera. Además, el control será por horas, lo que ocasionará que la gente maneje a altas velocidades durante la madrugada o cuando no vea un agente”, manifestó el especialista.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, explicó que la Municipalidad de Lima no cumplió con cambiar la señalización vertical en las avenidas. Durante un recorrido, este Diario observó que, en algunas avenidas principales, se mantienen las señales con límites desactualizados.

El Comercio se comunicó con la comuna metropolitana para conocer cuando realizarían el cambio en la señalización, sin éxito.

El coronel (r) Franklin Barreto, explicó que cuando los conductores no ven a un policía o un control de velocidad incumplen la norma. (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Quispe Candia también explicó que uno de los principales problemas recae en la misma norma que establece que las papeletas de tránsito son sanciones administrativas.

“Actualmente todas las multas entran en un recorrido judicial por descargos, recursos de reconsideración hasta llegar a un jurado contencioso. Es un camino largo del cual los infractores sacan ventaja y que son aprovechados por abogados inescrupulosos. Debería ser un proceso sumario que pase por un juez de tránsito y se resolvería en una audiencia única”, señala el especialista.

Para el especialista en transporte, Lino de la Barrera, pese a que la comuna no cumplió con el cambio, esto no debe ser pretexto para que los conductores infrinjan la norma.

“La comuna metropolitana tuvo un año para la adecuación, pero no lo hizo. Sin embargo, los conductores no pueden alegar desconocimiento porque es una norma ya establecida”, aseguró.