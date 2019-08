‘Pico y placa’: todos los cambios y zonas excluidas de la restricción vehicular | MAPA

A partir de mañana, el plan ‘pico y placa’ tendrá algunas modificaciones referidas al horario, zonas y tipos de vehículo donde se aplica la restricción que busca aligerar el tránsito en los principales ejes viales de Lima.



Esto debido a que la Municipalidad de Lima publicó la Resolución de Gerencia N° 105-2019 que establece cambios en la medida que esta semana cumplirá su primer mes de ejecución.

El plan ‘Pico y placa’ consiste en que los vehículos particulares cuyo último número de placa de rodaje termina en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves.



El principal cambio tiene que ver con el horario. Ahora será de las 6:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m. Es decir, media hora después de lo que hasta hoy se realizaba.

Otro de los cambios tiene que ver con la incorporación de los vehículos particulares de categoría M2 (carrocerías SUV y microbús).



Este tipo de unidad se suma a la restricción para los vehículos de las categorías M1 y N1 [pick up].



Entre los cambios al plan que se aplicó desde el 22 de julio pasado se encuentra la reducción de la extensión del eje vial Javier Prado comprendido en la norma. Desde ahora, el 'pico y placa' se aplicará desde el Trébol de Javier Prado y ya no desde el óvalo de Huarochirí.

Con esto, el distrito de La Molina queda excluido de la restricción. Los ejes viales quedan así:



1. Panamericana Norte (desde el Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (hasta Av. Alipio Ponce) / Ruta del corredor amarillo.



2. Av. Javier Prado (desde el Trébol de Javier Prado) - Av. Sánchez Carrión - Av. La Marina (hasta Av. Elmer Faucett). No incluye vías auxiliares / Ruta del corredor rojo.



3. Av. Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) - Av. Garcilaso - Av. Arequipa (has Óvalo Miraflores) / Ruta del corredor azul.



4. Av. Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau



Vale precisar que en todos los ejes viales donde funciona el plan no se incluyen las vías auxiliares. De igual forma no se incluyen todas las intersecciones viales (incluido los óvalos).

La modificación también exonera a los vehículos que trasladan a las personas con discapacidad leve y moderada. Antes, esta concesión solo se daba para las de discapacidad severa.



Para hacer efectiva esta dispensa, las personas deberán estar acreditadas e inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), entidad que junto con la comuna limeña implementarán las medidas que permitan la identificación de los vehículos acondicionados o privados. Hay plazo hasta el 2 de setiembre para adecuarse a la norma.

— Zonas libres de fotopapeletas —

​

Otra modificación establece 25 zonas de interconexión donde no se aplicará el ‘pico y placa’. Estas permiten la salida hacia las rutas alternas y en ellas la Policía de Tránsito no tomará fotopapeletas.



El eje vial Panamericana Sur – Evitamiento – Panamericana Norte cuenta con 13 zonas de interconexión ubicadas principalmente en los accesos de ingreso o salida a importantes vías, Javier Prado – La Marina tiene 8, Paseo de la República 3 y Tacna- Garcilaso de la Vega-Arequipa 1.

— Sanciones —

Los conductores que no respetan el ‘pico y placa’ son sancionados con multas de S/ 336 (8 % de una UIT) por la infracción grave de “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido” (Falta G10 del Reglamento Nacional de Tránsito).



La Policía Nacional agregó que quienes tapen sus placas de matrícula serán sancionados dos veces. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, está prohibido circular con una placa de rodaje ilegible, sin iluminación o con algún material adherido que impida su lectura a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos. Se trata de la falta G60 que se multa con S/336.

— Descuentos —

Quienes paguen hasta el quinto día hábil (contado a partir del día siguiente hábil de notificada la papeleta) podrán acceder a un primer descuento del 83%. Es decir el monto será S/57.12



Durante el periodo comprendido entre el sexto día hábil hasta el último día hábil previo a la notificación de la Resolución de Sanción, el descuento será del 67 %. (S/110.88) Luego de la citada notificación, el importe será el 100% de la multa. Esto conforme el Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC).



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima se encargará del cobro de las multas.