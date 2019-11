El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto que se sancione a los Centros de Evaluación que aprueben de manera irregular a los postulantes para la obtención de su licencia de conducir. Los centros deberán probar que cumplen con todas las disposiciones y procedimientos que establece la norma.

Mediante un Decreto Supremo, se le dio a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) el poder para inhabilitar a los Centros de Evaluación que cometan infracciones como no cumplir con los lineamientos para realizar las evaluaciones, no contar con vehículos en óptimo estado o aprobar a un postulante que no se encuentre apto.

La SUTRAN podrá también desactivar el acceso que estos tienen al sistema informático del MTC, quedando impedidos temporalmente de registrar las evaluaciones. De esta forma se busca desincentivar todo acto de corrupción.

Estas son algunas de las principales faltas que se encuentran en la tabla de infracciones:

MUY GRAVES

Expedir certificados de evaluación durante encontrándose inhabilitados.

Emitir dichos certificados sin haber evaluado al postulante.

Expedir certificados de evaluación sin el equipamiento exigido y/o sin mantener en buen estado de funcionamiento la maquinaria.

Permitir la simulación de la evaluación.

Permitir la suplantación de la identidad del director del centro, de los evaluadores o de los postulantes.

Impedir u obstaculizar las labores de supervisión de la SUTRAN.

Manipular indebidamente el equipamiento.

No conservar las grabaciones en video de todo el proceso de evaluación, por el espacio establecido en el Reglamento.

GRAVES