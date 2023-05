Alcaldes de la Mancomunidad de Lima Norte se pronunciaron, luego de que el último miércoles el Ejecutivo presentara una serie de observaciones sobre el uso de armas no letales para serenos municipales.

Rennán Espinoza, alcalde de Puente Piedra y líder de este grupo, se mostró muy disconforme y exhortó al Gobierno central a tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad de la población.

“Lo veo como un retroceso. Ahora ni siquiera permite que el sereno pueda usar grilletes. Me parece que el Ejecutivo está siendo muy cuadriculado y no toma las acciones mucho más integralmente”, dijo el también presidente de la Mancomunidad de Lima Norte.

En tanto, el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, remarcó que es necesario brindar las herramientas a los serenos municipales porque en frente se tienen a delincuentes armados.

“Estamos enfrentando a banda organizadas y eso es preocupante. Esperamos una respuesta concreta y eficaz de parte del Gobierno central”, señaló.

Alcaldes de Lima norte sobre uso de armas no letales

Por su parte, George Robles, burgomaestre de Santa Rosa, criticó la postura del Gobierno y solicita que se tomen acciones inmediatas para enfrentar a los delincuentes.

“El Gobierno es muy pasivo. No contempla el trabajo que las municipalidades hacemos. Tenemos un equipo de serenazgo que se siente limitado. No podemos actuar inmediatamente porque no tenemos herramientas para defendernos”.

Finalmente, Samuel Daza, alcalde de Ancón, destacó la importancia de enfrentar la inseguridad ciudadana sin exponer la integridad de los trabajadores municipales.

“Necesitamos estar en igualdad de condiciones con los delincuentes y es necesario que el equipo de serenazgo tenga la capacidad suficiente de respuesta”.

EL CASO:

El Gobierno observó la autógrafa de ley que permite a los miembros del Serenazgo utilizar armas no letales durante su servicio para mantener la seguridad ciudadana.

En el oficio enviado al presidente del Congreso de la República, José Williams, el Ejecutivo indica que comparte con el Parlamento y la sociedad “la preocupación” por fortalecer el servicio de serenazgo, pero consideró que “es preciso presentar un texto alternativo para la autógrafa de ley, con el objeto de garantizar su viabilidad en el marco del respeto y plena vigencia de un estado constitucional de Derecho”.