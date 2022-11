Marco Sifuentes, Esther Paniagua y Alex von Tunzelmann en conversación con Guillermo Olmo

IMAGINA: DEMOCRACIA. DESCIFRANDO LAS GUERRAS CULTURALES

¿Existen las guerras culturales? ¿Estamos en un momento histórico en el que las batallas ideológicas pasan por forzar o exigir cambios a nuestras sociedades que suponen modificaciones en materia de derechos y libertades? ¿Será que, más que facilitar, las redes sociales compartimentan los debates? Conversarán los periodistas y escritores Marco Sifuentes, autor de Perú Bizarro, donde analiza una serie de episodios del pasado peruano y su papel en la construcción de la identidad del país; Esther Paniagua, experta en tecnología y autora de Error 404: ¿Preparados para un mundo sin internet?; y Alex von Tunzelmann, autora de Fallen Idols, un libro que analiza nuestras formas de conservar y confrontar el pasado como sociedad. Ellos conversarán con Guillermo Olmo, periodista de la BBC.





Sobre los ponentes:





Marco Sifuentes es un periodista y escritor peruano. Estudió Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Perú, hizo una maestría en Ciencia Política de esa universidad y otra, de Escritura Creativa, en la Universidad Complutense de Madrid. Es director del noticiero "La Encerrona", un podcast periodístico diario. Ha fundado distintos medios periodísticos digitales, como "Utero.pe", "La Mula" y "Agenciaperú".





Esther Paniagua es periodista senior, profesora y autora especializada en ciencia y tecnología, reconocida como una de las mejores escritoras científicas de Europa. En 2020 y 2019 fue una de las «Top 100 Mujeres Líderes de España». También fue elegida entre las «100 Most Creative People in Business» por la revista Forbes España. Ha recibido numerosos galardones en periodismo científico, tecnológico y de innovación.





Alex von Tunzelmann es una historiadora y guionista inglesa. Es autora de tres libros sobre la historia del siglo XX, incluido el bestseller internacional Indian Summer: The Secret History of the End of an Empire. Su primer largometraje, Churchill (2017), fue protagonizado por Brian Cox y Miranda Richardson.





Guillermo Olmo es corresponsal de BBC News Mundo en Perú. Máster en Historia Contemporánea y en Periodismo, ha trabajado para la BBC en Venezuela y en Estados Unidos. Antes ejerció como periodista especializado en información internacional en España, su país.





¿Cómo y dónde asistir? El sábado 5 de noviembre, desde las 10:00 a.m. en la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) en el Paraninfo. Entradas a S/. 10.