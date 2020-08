Más de una década después de haber incursionado en el mundo artístico, Walter Huamán está a unos días de revelar la primera pieza de “Mi Perú: Tour Hiperrealista”, su proyecto más personal. Para conmemorar el Bicentenario seleccionó a diez personajes representativos de la historia del país sobre los cuales ha hecho esculturas hiperrealistas. Aunque las circunstancias han cambiado debido a la pandemia, el artista nacional mantiene las esperanzas de recorrer el interior del Perú el próximo año con esta exhibición. Por lo pronto, este 30 de agosto transmitirá de manera virtual la presentación de la escultura de Santa Rosa de Lima.

Para llevar a cabo esta tarea, Walter inició su investigación hace tres años con el respaldo de historiadores e instituciones culturales. Recrear la imagen de personas que desaparecieron hace más de un siglo requirió fuentes bibliográficas para afinar detalles que por mucho tiempo han pasado desapercibidos por otros artistas. “A veces ocurre que los pintores o escultores le dan más prioridad a su estilo que a los rasgos reales. En cambio en el hiperrealismo se quiere hacer una versión muy parecida que se fundamente en estudios”, explica.

Walter Huamán comenzó su investigación hace tres años con el apoyo de historiadores e instituciones culturales. (Créditos: César Campos)

En el caso de la obra inspirada en Santa Rosa, esta contó con el apoyo del Padre Enrique Ramírez, director del Museo del Convento Santo Domingo, quien le proporcionó documentos sobre la reconstrucción en 3D del rostro de la terciaria dominica. “Sabíamos que su padre era español y su madre de Huánuco, por lo tanto eso se tenía que reflejar en sus rasgos. Hay elementos con detalles casi imperceptibles a simple vista como la correa, el tocado o el velo. Ella usaba un anillo en vida, el cual se mantiene en un claustro lejos de la gente. El rosario también es de una época medieval, por lo cual es distinto el estilo de uso. Quiero que el público tenga una representación lo más cercana posible a la realidad”, remarca.

Esta obra tiene un significativo especial para él por su propia convicción religiosa, la cual fue cultivada durante su etapa escolar. “Espero cumplir con las expectativas de quienes me han ayudado en este proceso. Le he puesto sentimiento y pasión como a ninguna otra de mis obras. Santa Rosa es un personaje que nos da esperanza, paz y tranquilidad en momentos complicados”, sostiene.

DESTACADA TRAYECTORIA

Conocido también como Walt Wizard, el escultor ha logrado el reconocimiento internacional por su colección de creaciones hiperrealistas. Se trata de una corriente que echa mano de lo mejor en tecnología, técnicas y materiales para que cada obra se asemeje lo máximo posible a un ser humano. La prolijidad de su trabajo ha despertado la admiración de estrellas como Sylvester Stallone y Hulk Hogan, con quienes mantiene una estrecha relación de amistad. Por ello, no resulta sorpresivo que su presencia se haya vuelto recurrente en ferias, exhibiciones y concurridos eventos como las Comic-Con de Nueva York y la de Lima.

Sin embargo, en esta ocasión se aleja de los personajes de la cultura popular que tantas satisfacciones le han dado para centrarse en una propuesta de carácter patrio. “Recordé cómo aprendí la historia del país en el colegio y cómo nos presentaban a los personajes. Para narrar diversos sucesos históricos utilizan las mismas imágenes año tras año. Después de tanto tiempo necesitamos algo más actualizado. Los niños y jóvenes de ahora están acostumbrados a la tecnología de alta definición. No puedes llamar su atención si les presentas una pintura o una foto monocromática. Hay que darle a las futuras generaciones elementos educativos para que tengan una mayor afinidad con la historia”, afirma.

El objetivo de contribuir con el aprendizaje a temprana edad no es lo único que le motiva, sino también el deseo por mostrar el nivel con que se trabaja en Perú. “La vida es difícil y mucho más con lo que está ocurriendo. No obstante, quiero seguir con mis proyectos a pesar de las adversidades. Tengo clientes en todas partes del mundo y me anima pensar que algo peruano pueda trascender. Me parece genial que reconozcan al país por su gastronomía, pero también hay otras expresiones artísticas y culturales para destacar. Tenemos calidad de exportación. No es necesario viajar al extranjero para ver piezas así”, concluye.

MÁS INFORMACIÓN

Para detalles de la exhibición, consultar a los sitios web www.waltwizard.com y www.miperu.info. La transmisión en vivo será a través de las redes sociales de Walt Wizard.

